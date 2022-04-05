Астрономы утверждают, что вскоре ночное небо на Земле изменится навсегда

Все дело в спутниках, которые не только изменят вид привычного для нас ночного неба, но и уже искажают изображения космоса, полученные обсерваториями по всему миру.

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Ночное небо было источником информации и чудес с самого начала человечества, и сейчас оно выглядит почти так же, как и в прошлом. Однако ночное небо, каким мы его знаем сегодня, очень скоро может измениться из-за распространения спутников всего в нескольких сотнях километров над Землей, пишет CNN.

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"Впервые в истории человечества у нас не будет доступа к тому ночному небу, каким мы его привыкли видеть", — рассказала ученый Саманта Лоулер из Университета Реджайна в Канаде.

С 2017 года Лоулер вела наблюдения со своей фермы в Саскачеване, (Канада). Так она выяснила, что с 2017 года количество активных спутников увеличилось примерно с 1000 до более чем 5000 сегодня. На самом деле, в этом можно убедиться воочию. Для того, чтобы увидеть один из множества спутников, проносящихся по небу, потребуется всего несколько минут.

[ + – ] Для того, чтобы увидеть один из множества спутников, проносящихся по небу, потребуется всего несколько минут

"Все намного хуже, чем я ожидала. Ситуация быстро меняется", — отметила Лоулер.

Лоулер и два других канадских астронома считают, что менее чем через 10 лет 1 из каждых 15 точек света в ночном небе будет движущимся спутником.

"Вы только задумайтесь. Существует всего около 4000 звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом, и если 200 из них будут двигаться, то наше представление о привычном для нас небе сильно изменится", — добавила Лоулер.

Спутники еще больше создают проблемы, если смотреть на них в телескоп, так как они уже искажают изображения космоса, полученные обсерваториями по всему миру. Если с точки зрения международного регулирования количества спутников, отражательной способности и вещания не произойдет никаких кардинальных изменений, влияние на астрономические исследования только усилится.

SpaceX уже запустила более 2000 спутников и планирует запустить еще как минимум 42 000 для своей глобальной спутниковой системы под названием Starlink. Однако NASA обеспокоено тем, что Starlink второго поколения может значительно изменить жизнь на Земле в том виде, в каком мы ее знаем.

[ + – ] SpaceX уже запустила более 2000 спутников и планирует запустить еще как минимум 42 000 для своей глобальной спутниковой системы под названием Starlink

NASA использует наземные телескопы для поиска потенциально опасных астероидов. По оценкам ученых, вскоре на каждом снимке, полученном при съемке астероида, будет виден Starlink, что может оказать пагубное влияние на способность ученых обнаруживать и, возможно, перенаправлять потенциально катастрофическое воздействие.

"Обнаружение этих астероидов задолго до того, как они могут упасть на Землю, жизненно важно для выживания нашего вида", — подчеркнула Лоулер.

SpaceX не прокомментировала эту ситуацию, но компания ответила на вопросы астрономов о спутниках, влияющих на наблюдения.

"Мы прекрасно понимаем важность естественного ночного неба для всех нас, поэтому мы работаем с ведущими астрономами по всему миру. Мы внесли некоторые изменения, добавив к спутнику развертываемый солнцезащитный щиток, чтобы солнечный свет не попадал на самые яркие части космического корабля", — говорится в заявлении SpaceX.

Напомним, что 27 февраля на территории Украины стал активным Starlink. Таким образом Илон Маск поддержал Украину в войне с Россией. Первую партию станций спутникового интернета Starlink от Tesla Inc. уже завезли.