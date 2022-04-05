Астрономи стверджують, що невдовзі нічне на Землі зміниться назавжди

Уся справа в супутниках, які не тільки змінять вигляд звичного для нас нічного неба, але вже спотворюють зображення космосу, отримані обсерваторіями по всьому світу.

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Нічне небо було джерелом інформації та чудес із самого початку людства, і зараз воно має майже такий самий вигляд, як у минулому. Однак нічне небо, яким ми його знаємо сьогодні, дуже скоро може змінитися через розповсюдження супутників лише за кілька сотень кілометрів над Землею, пише CNN.

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"Уперше в історії людства ми не матимемо доступу до того нічного неба, яким ми його звикли бачити", — розповіла вчена Саманта Лоулер із Університету Реджайна в Канаді.

Із 2017 року Лоулер вела спостереження зі своєї ферми в Саскачевані, (Канада). Так вона з'ясувала, що з 2017 року кількість активних супутників збільшилася приблизно з 1000 до 5000 сьогодні. Насправді в цьому можна переконатися на власні очі. Для того, щоб побачити один із безлічі супутників, що проносяться по небу, потрібно всього кілька хвилин.

[ + – ] Для того, щоб побачити один із безлічі супутників, що проносяться по небу, потрібно всього кілька хвилин.

"Усе набагато гірше, ніж я очікувала. Ситуація швидко змінюється", — зауважила Лоулер.

Лоулер і два інші канадські астрономи вважають, що менш ніж через 10 років одна з кожних 15 точок світла в нічному небі буде супутником, що рухається.

"Ви тільки подумайте. Існує всього близько 4000 зірок, які можна побачити неозброєним оком, і якщо 200 з них рухатимуться, то наше уявлення про звичне для нас небо сильно зміниться", — додала Лоулер.

Супутники ще більше створюють проблеми, якщо дивитися на них у телескоп, оскільки вони спотворюють зображення космосу, отримані обсерваторіями по всьому світу. Якщо з точки зору міжнародного регулювання кількості супутників, відбивної здатності та мовлення не відбудеться жодних кардинальних змін, уплив на астрономічні дослідження лише посилиться.

SpaceX уже запустила понад 2000 супутників і планує запустити ще щонайменше 42 000 для своєї глобальної супутникової системи під назвою Starlink. Однак NASA стурбоване тим, що Starlink другого покоління може значно змінити життя на Землі в тому вигляді, як ми його знаємо.

[ + – ] SpaceX уже запустила понад 2000 супутників і планує запустити ще щонайменше 42 000 для своєї глобальної супутникової системи під назвою Starlink

NASA використовує наземні телескопи для пошуку потенційно небезпечних астероїдів. За оцінками вчених, незабаром на кожному знімку, отриманому при зйомці астероїда, буде видно Starlink, що може згубно впливати на здатність учених виявляти і, можливо, перенаправляти потенційно катастрофічний вплив.

"Виявлення цих астероїдів задовго до того, як вони можуть впасти на Землю, життєво важливе для виживання нашого виду", — наголосила Лоулер.

SpaceX не прокоментувала цю ситуацію, але компанія відповіла на запитання астрономів про супутники, що впливають на спостереження.

"Ми чудово розуміємо важливість природного нічного неба для всіх нас, тому ми працюємо з провідними астрономами по всьому світу. Ми внесли деякі зміни, додавши до супутника сонцезахисний щиток, що розгортається, щоб сонячне світло не потрапляло на найяскравіші частини космічного корабля", — йдеться в заяві SpaceX.

Нагадаємо, що 27 лютого на території України став активним Starlink. Так Ілон Маск підтримав Україну у війні з Росією. Першу партію станцій супутникового інтернету Starlink від Tesla Inc. уже завезли.