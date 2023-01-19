Отримано нове 10-терабайтне зображення Чумацького Шляху: видно 3 млрд нових об'єктів (фото)

Найсучасніша камера "темної енергії" створила приголомшливе зображення галактичної площини Чумацького Шляху, на якому видно понад 3 млрд об'єктів.

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Астрономи за допомогою інструменту Dark Energy Camera ("Камера темної енергії") створили складне зображення з 21 400 окремих знімків Чумацького Шляху, що включає обсяг даних розміром 10 терабайтів. Площа цього зображення в 13 тисяч разів більша за площу видимої в небі повного Місяця і на ньому вчені виявили величезну кількість нових зірок, туманностей і темних хмар з пилу та газу, пише Forbes.

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По-справжньому гігантське зображення галактичної площини Чумацького Шляху отримали завдяки дворічним спостереженням за космосом за допомогою приладу Dark Energy Camera. Цей найсучасніший пристрій встановлено на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланка, який входить до складу Міжамериканської обсерваторії Серро Тололо в Чилі.

[ + – ] Астрономи за допомогою інструменту Dark Energy Camera ("Камера темної енергії") створили складне зображення з 21 400 окремих знімків Чумацького Шляху, що включає обсяг даних розміром 10 терабайтів Фото: Forbes

Обсяг даних, отриманих у результаті спостережень становить величезні 10 терабайтів. Щоб розуміти, наскільки це велика цифра, для початку потрібно нагадати, що 1 терабайт дорівнює 1000 Гб. Звичайний жорсткий диск для ноутбука чи ПК має об'єм від 512 Гб до 2 Тб.

[ + – ] Враховуючи те, що завдяки новому зображенню нашої галактики вчені виявили понад 3 млрд нових об'єктів, астрономи порівнюють цей знімок із груповим фото 3 млрд осіб, на якому обличчя кожного можна детально розглянути Фото: Forbes

Враховуючи те, що завдяки новому зображенню нашої галактики вчені виявили понад 3 млрд нових об'єктів, астрономи порівнюють цей знімок із груповим фото 3 млрд осіб, на якому обличчя кожного можна детально розглянути.

[ + – ] По-справжньому гігантське зображення галактичної площини Чумацького Шляху було отримано завдяки дворічним спостереженням за космосом за допомогою приладу Dark Energy Camera. Цей найсучасніший прилад встановлений на 4-метровому телескопі імені Віктора Бланка, який входить до складу Міжамериканської обсерваторії Серро Тололо в Чилі Фото: Forbes

За словами Дебри Фішер із Національного наукового фонду (агентство при уряді США, яке відповідає за розвиток науки та технологій) отримання нового зображення площини Чумацького Шляху є справжнім технологічним проривом.

"Вчені вивчатимуть це групове фото 3 мільярдів зірок ще протягом кількох десятиліть", — каже Фішер.

До речі, ви можете самостійно зменшувати або збільшувати нове зображення нашої галактики, якщо перейти за цим посиланням.

[ + – ] Дуже чітке зображення частини заповненої зірками нашої галактики було отримано завдяки спостереженням за космосом у ближньому інфрачервоному діапазоні Фото: Forbes

Дуже чітке зображення найповнішої зірками частини нашої галактики отримано завдяки спостереженням за космосом у ближньому інфрачервоному діапазоні. Ця здатність камери "темної енергії" дозволяє побачити тьмяніші зірки, а також побачити зірки, які приховують щільні хмари з пилу. До речі, таку здатність має і космічний телескоп Вебб.

За словами Ендрю Сейджарі з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, нове зображення нашої галактики складається з 21 400 окремих знімків. Цей набір даних є найбільшим каталогом з точки зору об'єктів, що спостерігаються, які отримані за допомогою однієї камери. За словами вчених, тепер можна створити детальнішу тривимірну карту диска Чумацького Шляху, де докладно можна розглянути мільярди зірок.

До речі, минулого року прилад Dark Energy Camera зробив кілька окремих приголомшливих зображень космосу, серед яких можна виділити 100-мегапіксельне зображення двох галактик, які стикаються один з одним на відстані 40 млн світлових років від Землі.

[ + – ] 100-мегапіксельне зображення двох галактик, які стикаються один з одним на відстані 40 млн світлових років від Землі Фото: Forbes

Також варто згадати колосальне 570-мегапіксельне зображення Туманності Омар, яка знаходиться на відстані 8000 світлових років від нас.

[ + – ] Колосальне 570-мегапіксельне зображення Туманності Омар, яка знаходиться на відстані 8000 світлових років від нас Фото: Forbes

Прилад Dark Energy Camera був введений в експлуатацію в 2013 році і здебільшого призначений для вивчення таємничої темної енергії, яка спричиняє збільшення швидкості розширення нашого Всесвіту.

Фокус вже писав про те, що NASA планує запустити в космос новий унікальний космічний телескоп, який має одну, але дуже важливу мету — знайти планети, де є життя.

Також Фокус писав про те, що являє собою простір між зірками і чим він заповнений.

Нагадуємо, що астрономи отримали сигнал із галактики, яка знаходиться на відстані 8,8 млрд світлових років від нас. Що це за сигнал і чому він такий важливий, Фокус уже писав.