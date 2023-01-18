Мисливець за населеними планетами. У NASA розповіли про наступника космічного телескопа Вебб

Новий космічний телескоп вже отримав ім'я і стало відомо, коли він почне працювати.

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У NASA презентували проєкт нового космічного телескопа, який отримав назву Habitable Worlds Observatory. Цей наступник найпотужнішої на сьогодні космічної обсерваторії Вебб матиме одне, але дуже важливе завдання — знайти планети, що живуть у далекому космосі, пише Gizmodo.

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Незважаючи на те, що вчені вже виявили понад 5 тисяч екзопланет (тобто планет, що знаходяться поза Сонячною системою) і ще кілька тисяч світів чекають на те, щоб астрономи підтвердили, що це планети, об'єктів схожих на Землю з подібними умовами серед них дуже мало.

На відміну від інших телескопів, як космічних, так і наземних, нова космічна обсерваторія Habitable Worlds Observatory шукатиме планети, які знаходяться в зоні своїх зірок і тут є умови для існування життя в тому вигляді, в якому ми знаємо. Зона життя зірок — це область космосу, в якій знаходиться наша Земля, тобто тут не дуже жарко і не занадто холодно для того, щоб на поверхні існувала рідка вода. А вода є однією з умов підтримки життя.

[ + – ] На відміну від інших телескопів, як космічних, так і наземних, нова космічна обсерваторія Habitable Worlds Observatory шукатиме планети, які знаходяться в зоні своїх зірок і тут є умови для існування життя в тому вигляді, в якому ми знаємо Фото: NASA

Одна з головних цілей NASA на сьогодні — знайти позаземне життя на інших планетах. Наприклад, цим займається марсохід Perseverance на Марсі і в нього в цьому плані вже є певні досягнення, але як уже писав Фокус про те, чи є життя на Червоній планеті ми дізнаємося тільки через 10 років.

Також вчені вважають, що на супутнику Юпітера Європі та на супутнику Сатурна Енцеладі в їхніх підземних океанах також може існувати життя. Життєві форми також вчені сподіваються виявити і супутнику Сатурна Титані, яка може існувати в метанових морях лежить на поверхні цього світу. Фокус вже писав про те, що життя на Європі могло з'явитися завдяки ударам комет на її поверхні.

Але в NASA вважають, що можна виявити в космосі планети, на яких будуть дуже схожі на земні умови, і це сприятиме виникненню життя. Тому нещодавно вчені з NASA представили проєкт нового космічного телескопа під назвою Habitable Worlds Observatory, який має знайти такі заселені планети. Вчені вважають, що для цієї мети потрібен саме спеціалізований космічний телескоп, який виконуватиме лише це завдання.

[ + – ] У NASA вважають, що можна виявити в космосі планети, на яких будуть дуже схожі на земні умови, і це сприятиме виникненню життя. Тому нещодавно вчені з NASA представили проєкт нового космічного телескопа під назвою Habitable Worlds Observatory, який має знайти такі населені планети. Фото: NASA

Відповідно до проєкту, Habitable Worlds Observatory матиме 6-метрове дзеркало (у телескопа Вебб воно має розмір 6,5 метрів) і зможе приймати світло у видимому, ультрафіолетовому та ближньому інфрачервоному діапазонах. Для порівняння, найвідоміші на сьогодні космічні телескопи можуть робити зображення з наступних діапазонів:

космічний телескоп Габбл — переважно у видимому та ультрафіолетовому;

космічний телескоп Вебб — у середньому та ближньому інфрачервоному діапазоні.

За словами вчених із NASA, вартість створення нової обсерваторії для пошуку населених планет коштуватиме 11 млрд доларів (на телескоп Вебб було витрачено 10 млрд доларів). Планується, що Habitable Worlds Observatory почне свою роботу в космосі, а саме на відстані 1,5 млн км від Землі (там же знаходиться телескоп Вебб, тобто в другій точці Лагранжа системи Земля-Сонце) вже на початку 2040-х років.

[ + – ] За словами вчених із NASA, вартість створення нової обсерваторії для пошуку населених планет коштуватиме 11 млрд доларів. На телескоп Вебб (на зображенні) було витрачено 10 млрд. доларів Фото: NASA

Однією з особливостей нового космічного телескопа стане те, що його можна буде ремонтувати та модернізувати в космосі, чого поки що не можна зробити з телескопом Webb. А це дасть можливість новій обсерваторії працювати багато десятиліть.

Наприклад, за всю свою 33-річну кар'єру у космосі вже кілька разів ремонтували та модернізували телескоп Габбл. Але він знаходиться неподалік Землі і всі маніпуляції здійснювали астронавти. Але у випадку з Habitable Worlds Observatory все робитимуть роботи.

[ + – ] За всю свою 33-річну кар'єру у космосі вже кілька разів ремонтували та модернізували телескоп Габбл (на зображенні). Але він знаходиться неподалік Землі і всі маніпуляції здійснювали астронавти. Але у випадку з Habitable Worlds Observatory все робитимуть роботи Фото: Apophis

Відомо, що будівництво космічного телескопа Habitable Worlds Observatory має стартувати у 2029 році. Але деякі вчені вважають, що цей процес треба вже розпочинати, щоб запустити в космос нову обсерваторію у 2035 році. Також багато вчених вказують на те, що терміни створення Habitable Worlds Observatory та бюджет не повинні вийти за межі запланованих значень, як це сталося з телескопом Webb.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли новий спосіб пошуку позаземного життя на Марсі та інших світах Сонячної системи. Вчені створили портативний лазер, який зможе виявити органічні сполуки на планетах та супутниках.

Що стосується космічного телескопа Вебб, то Фокус вже писав про те, що обсерваторія виявила свою першу офіційно визнану екзопланету на відстані 41 світловий рік від Землі.