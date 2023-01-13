Телескоп Вебб знайшов свою першу планету, і вона розміром як Земля: рік на ній триває лише 2 дні

Космічна обсерваторія допомогла підтвердити існування екзопланети, яка за розмірами майже ідентична до Землі, і знаходиться недалеко від нас.

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Вчені підтвердили, що об'єкт, що обертається навколо відмінної від нашого Сонця зірки, є планетою, яка має 99% розміру Землі. І в цьому їм допоміг космічний телескоп Вебб. Тобто обсерваторія виявила свою першу підтверджену планету, на якій рік триває лише 2 земні дні, пише ScienceAlert.

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Спочатку про те, що навколо зірки червоного карлика на відстані 41 світловий рік від нас обертається планета вченим стало відомо завдяки спостереженням космічного телескопа TESS. Але треба було точно дізнатися, чи вона там дійсно існує.

Знімки, які зробив космічний телескоп Вебб, допомогли вченим підтвердити наявність кам'янистого світу, який за розмірами майже такий самий, як і Земля.

Нова екзопланета, яка отримала назву LHS 475 b, обертається навколо червоного карлика, а це набагато холодніша зірка, ніж Сонце, у сузір'ї Октант. Це дуже маленьке сузір'я, яке містить не дуже яскраві зірки і його можна побачити лише у Південній півкулі Землі.

[ + – ] Нова екзопланета, яка отримала назву LHS 475 b, обертається навколо червоного карлика, а це набагато холодніша зірка, ніж Сонце, у сузір'ї Октант. Це дуже маленьке сузір'я, яке містить не дуже яскраві зірки і його можна побачити лише у Південній півкулі Землі Фото: wikipedia

За словами Джейкоба Люстіга-Єгера з Університету Джона Хопкінса, США, попри те, що планета LHS 475 b має 99% розміру Землі, вона гарячіша. Це пов'язано з тим, що вона знаходиться дуже близько до своєї зірки і тут рік триває лише 2 земні дні. Тобто ця планета робить дуже швидкий повний оберт навколо червоного карлика.

За словами вчених, попри унікальну здатність телескопа Вебба побачити властивості атмосфери інших планет, поки немає точних даних про атмосферу LHS 475 b. Вчені взагалі поки що не впевнені, чи є ця атмосфера.

Поки дані вказують на те, що якщо атмосфера цієї екзопланети є, то найімовірніше вона дуже тонка і розріджена і можливо складається з метану, а може бути з чистого вуглекислого газу. Вчені продовжуватимуть спостереження за цією планетою за допомогою космічного телескопа Вебба, щоб дізнатися більше інформації.

Вчені вважають, що за допомогою цієї космічної обсерваторії, яка завершила перший рік перебування в космосі, можна буде набагато більше дізнатися про кам'янисті планети, які схожі на Землю.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що в космосі працюють "фабрики планет" і це пояснює різноманітність світів, схожих на Землю.