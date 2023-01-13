У космосі працюють "фабрики планет": це пояснює різноманітність світів, схожих на Землю.

Нове дослідження пояснює, як в інших зоряних системах формуються суперземлі.

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Учені вважають, що суперземлі, тобто кам'янисті планети, трохи більші та важчі за Землю, є найпоширенішим типом планет у нашій галактиці. Але процес формування залишає ще багато питань без відповіді. У своєму новому дослідженні американські вчені показують, що вони можуть пояснити походження цих загадкових планет, а також інших кам'янистих світів Чумацького Шляху, пише Space.

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За останні три десятиліття астрономи виявили кілька тисяч екзопланет у нашій галактиці, і ще тисячі планет вимагають підтвердження того, що вони є. Вчені виявили багато дивних планет, які взагалі не схожі на світи нашої Сонячної системи.

Серед таких можна назвати так звані суперземлі. Це кам'янисті планети, які більші за Землю за розмірами та приблизно в 10 разів важчі за нашу планету. Іноді діаметр цих екзопланет еквівалентний діаметру таких крижаних гігантів як Уран і Нептун. Але вчені ще точно не знають, чому суперземлі відрізняються від планет земної групи, таких як наша Земля, а також Марс, Венера та Меркурій. Водночас учені вже знають, що ці суперземлі також багаті на силікати, як і наша планета.

За словами Ендрю Говарда з Каліфорнійського технологічного інституту, буває так, що навколо однієї зірки може обертатися кілька суперземель, і вони будуть дуже схожими одна на одну.

"Здається, що в космосі діє "фабрика планет", яка знає, як створювати планети приблизно однієї маси, і вона просто випускає їх одну за одною. І водночас існує велика різноманітність типів планет, які прийнято вважати суперземлями", — каже Говард.

[ + – ] За останні три десятиліття астрономи виявили кілька тисяч екзопланет у нашій галактиці, і ще тисячі планет вимагають підтвердження того, що вони є. Вчені виявили багато дивних планет, які взагалі не схожі на світи нашої Сонячної системи. Фото: space.com

За словами Костянтина Батигіна з Каліфорнійського технологічного інституту, створити правильну модель формування суперземлі складно, адже нічого подібного в нашій Сонячній системі не існує. Можливо, загадкова дев'ята планета є суперземлею, але її поки що не знайшли.

У своєму новому дослідженні вчені пропонують своє пояснення не лише появи різних суперземель, а й кам'янистих планет, а також їхніх супутників, які перебувають у Сонячній системі.

Вважається, що планети формуються навколо своєї зірки в так званому протопланетному диску, що складається з газу та пилу. Протягом кількох мільйонів років більшість газу потрапляє на зірку, а пил, тобто твердіша речовина, повільно об'єднується в планети, супутники, астроїди й комети.

Батигін і його колеги вже раніше припустили, що в нашій Сонячній системі є два різні типи планет, кам'янисті й газові, які з'явилися в результаті того, що в протопланетному диску було два різні кільця. У кільці, ближчому до Сонця, з'явилися кам'янисті планети земної групи, а в далекому кільці з'явилися газові гіганти.

У новому дослідженні вчені вирішили застосувати цю гіпотезу для пояснення формування різних типів суперземель у далеких зоряних системах.

Результати дослідження показують, що тверді частинки можуть мігрувати з одного кільця протопланетного диску в інше. Тому кам'янисті планети в інших зоряних системах можуть формуватися на різній відстані від зірки й відночас матимуть як схожі характеристики, так і деякі відмінності. Тому навіть в одній системі можуть бути різні світи, схожі на Землю.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили біля зірки, яка розташована на відстані 100 світлових років, ще одну планету на додаток до відомих трьох. Ця екзопланета цікава тим, що вона схожа на Землю, і тут навіть може бути вода, а отже, і життя.