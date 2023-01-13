В космосе работают "фабрики планет": это объясняет разнообразие миров, похожих на Землю

Новое исследование объясняет, как в других звездных системах формируются супер-Земли.

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Ученые считают, что супер-Земли, то есть каменистые планеты, немного больше и тяжелее Земли, являются самым распространенным типом планет в нашей галактике. Но процесс их формирования оставляет еще много вопросов без ответа. В своем новом исследовании американские ученые показывают, что они могут объяснить происхождение этих загадочных планет, а также других каменистых миров Млечного Пути, пишет Space.

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За последние три десятилетия астрономы обнаружили несколько тысяч экзопланет в нашей галактике и еще тысячи планет требуют подтверждения того, что они ими являются. Ученые обнаружили много странных планет, которые вообще не похожи на миры из нашей Солнечной системы.

Среди таких можно выделить так называемые супер-Земли. Это каменистые планеты, которые больше Земли по размерам и примерно в 10 раз тяжелее нашей планеты. Иногда диаметр этих экзопланет эквивалентен диаметру таких ледяных гигантов, как Уран и Нептун. Но ученые еще точно не знают, почему супер-Земли отличаются от планет земной группы, таких как наша Земля, а также Марс, Венера и Меркурий. В то же время ученые уже знаю, что эти супер-Земли также богаты силикатами, как и наша планета.

По словам Эндрю Говарда из Калифорнийского технологического института, бывает так, что вокруг одной звезды может вращаться несколько супер-Земель и они будут очень похожими друг на друга.

"Кажется, что в космосе действует "фабрика планет", которая знает, как создавать планеты примерно одной массы, и она просто выпускает их одну за другой. И в то же время существует большое разнообразие типов планет, которые принято считать супер-Землями", — говорит Говард.

[ + – ] За последние три десятилетия астрономы обнаружили несколько тысяч экзопланет в нашей галактике и еще тысячи планет требуют подтверждения того, что они ими являются. Ученые обнаружили много странных планет, которые вообще не похожи на миры из нашей Солнечной системы. Среди таких можно выделить так называемые супер-Земли Фото: space.com

По словам Константина Батыгина из Калифорнийского технологического института, создать правильную модель формирования супер-Земли сложно, ведь ничего подобного в нашей Солнечной системе не существует. Возможно, загадочная Девятая планета является супер-Землей, но ее пока не нашли.

В своем новом исследовании ученые предлагают свое объяснение не только появления разных супер-Земель, но и каменистых планет, а также их спутников, которые находятся в Солнечной системе.

Считается, что планеты формируются вокруг своей звезды в так называемом протопланетном диске, который состоит из газа и пыли. В течение нескольких миллионов лет большая часть газа попадает на звезду, а пыль, то есть более твердое вещество медленно объединяется в планеты, спутники, астроиды и кометы.

Батыгин и его коллеги уже ранее предположили, что в нашей Солнечной системе есть два разных типа планет, каменистые и газовые, появились в результате того, что в протопланетном диске была два разных кольца. В кольце ближе к Солнцу появились каменистые планеты земной группы, а в дальнем кольце появились газовые гиганты.

В новом исследовании ученые решили применить эту гипотезу для объяснения формирования разных типов супер-Земель в далеких звездных системах.

Результаты исследования показывают, что твердые частицы могут мигрировать из одного кольца в протопланетном диске в другое. Поэтому каменистые планеты в других звездных системах могут формироваться на разном расстоянии от звезды и при этом будут иметь как схожие характеристики, так и некоторые отличия. Поэтому даже в одной системе могут существовать разные миры, похожие на Землю.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили возле звезды, которая находится на расстоянии в 100 световых лет, еще одну планету в добавок к известным трем. Эта экзопланета интересна тем, что она похожа на Землю и здесь даже может быть вода, а значит и жизнь.