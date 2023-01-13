Телескоп Уэбб нашел свою первую планету, и она размером с Землю: год на ней длится всего 2 дня

Космическая обсерватория помогла подтвердить существование экзопланеты, которая по размерам почти идентична Земле, и находится недалеко от нас.

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Ученые подтвердили, что объект, который вращается вокруг отличной от нашего Солнца звезды является планетой, которая имеет 99% размера Земли. И в этом им помог космический телескоп Уэбб. То есть обсерватория обнаружила свою первую подтвержденную планету, на которой год длится всего 2 земных дня, пишет ScienceAlert.

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Изначально о том, что вокруг звезды красного карлика на расстоянии в 41 световой год от нас вращается планета ученым стало известно благодаря наблюдениям космического телескопа TESS. Но нужно было точно узнать, действительно ли она там существует.

Снимки, которые сделал космический телескоп Уэбб, помогли ученым подтвердить наличие каменистого мира, который по размерам почти такой же, как и Земля.

Новая экзопланета, которая получила название LHS 475 b, вращается вокруг красного карлика, а это намного более холодная звезда, чем Солнце, в созвездии Октант. Это очень маленькое созвездие, которое содержит не очень яркие звезды и его можно увидеть только в Южном полушарии Земли.

[ + – ] Новая экзопланета, которая получила название LHS 475 b, вращается вокруг красного карлика, а это намного более холодная звезда, чем Солнце, в созвездии Октант. Это очень маленькое созвездие, которое содержит не очень яркие звезды и его можно увидеть только в Южном полушарии Земли Фото: wikipedia

По словам Джейкоба Люстига-Йегера из Университета Джона Хопкинса, США, несмотря на то, что планета LHS 475 b имеет 99% размера Земли, она более горячая. Это связано с тем, что она находится очень близко к своей звезде и здесь год длится всего 2 земных дня. То есть эта планета совершает очень быстрый полный оборот вокруг красного карлика.

По словам ученых, несмотря на уникальную способность телескопа Уэбба увидеть свойства атмосферы других планет, пока что нет точных данных об атмосфере LHS 475 b. Ученые вообще пока не уверены, есть ли эта атмосфера.

Пока что данные указывают на то, что если атмосфера у этой экзопланеты есть, то скорее всего она очень тонкая и разреженная и возможно состоит из метана, а может быть из чистого углекислого газа. Ученые будут продолжать наблюдения за этой планетой с помощью космического телескопа Уэбба, чтобы узнать больше информации.

Ученые считают, что с помощью этой космической обсерватории, которая завершила первый год пребывания в космосе, можно будет намного больше узнать о каменистых планетах, которые похожи на Землю.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что в космосе работают "фабрики планет" и это объясняет разнообразие миров, похожих на Землю.