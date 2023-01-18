Охотник за обитаемыми планетами. В NASA рассказали о преемнике космического телескопа Уэбб

Новый космический телескоп уже получил имя и стало известно, когда он начнет работать.

Related video

В NASA представили проект нового космического телескопа, который получил название Habitable Worlds Observatory. Этот преемник самой мощной на сегодня космической обсерватории Уэбб будет иметь одну, но очень важную задачу – найти обитаемые планеты в далеком космосе, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что ученые уже обнаружили более 5 тысяч экзопланет (то есть планет, которые находятся вне Солнечной системы) и еще несколько тысяч миров ждут того, чтобы астрономы подтвердили, что это планеты, объектов похожих на Землю с подобными условиями среди них очень мало.

В отличие от других телескопов, как космических, так и наземных, новая космическая обсерватория Habitable Worlds Observatory будет искать планеты, которые находятся в обитаемой зоне своих звезд и здесь имеются условиях для существования жизни в том виде, в котором мы знаем. Обитаемая зона звезд — это область космоса, в которой находится наша Земля, то есть здесь не сильно жарко и не слишком холодно для того, чтобы на поверхности существовала жидкая вода. А вода является одним из условий для поддержания жизни.

[ + – ] В отличие от других телескопов, как космических, так и наземных, новая космическая обсерватория Habitable Worlds Observatory будет искать планеты, которые находятся в обитаемой зоне своих звезд и здесь имеются условиях для существования жизни в том виде, в котором мы знаем Фото: NASA

Одна из главных целей NASA на сегодня – это найти внеземную жизнь на других планетах. Например, этим занимается марсоход Perseverance на Марсе и у него в этом плане уже есть определенные достижения, но как уже писал Фокус о том, есть или была жизнь на Красной планете мы узнаем только через 10 лет.

Также ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе в их подземных океанах также может существовать жизнь. Жизненные формы также ученые надеются обнаружить и на спутнике Сатурна Титане, которая может существовать в метановых морях на поверхности этого мира. Фокус уже писал о том, что жизнь на Европе могла появится благодаря ударам комет по ее поверхности.

Но в NASA считают, что можно обнаружить в космосе планеты, на которых будут очень похожие на земные условия и это будет способствовать возникновению жизни. Поэтому недавно ученые из NASA представили проект нового космического телескопа под названием Habitable Worlds Observatory, который должен будет найти такие обитаемые планеты. Ученые считают, что для этой цели нужен именно специализированный космический телескоп, который будет выполнять только эту задачу.

[ + – ] В NASA считают, что можно обнаружить в космосе планеты, на которых будут очень похожие на земные условия и это будет способствовать возникновению жизни. Поэтому недавно ученые из NASA представили проект нового космического телескопа под названием Habitable Worlds Observatory, который должен будет найти такие обитаемые планеты Фото: NASA

Согласно проекту, Habitable Worlds Observatory будет иметь 6-метровое зеркало (у телескопа Уэбб оно имеет размер в 6,5 метров) и сможет принимать свет в видимом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах. Для сравнения самые известные на сегодня космические телескопы могут делать изображения с следующих диапазонах:

космический телескоп Хаббл – в основном в видимом и ультрафиолетовом;

космический телескоп Уэбб — в среднем и ближнем инфракрасном диапазоне.

По словам ученых из NASA, стоимость создания новой обсерватории для поиска обитаемых планет обойдется в 11 млрд долларов (на телескоп Уэбб было потрачено 10 млрд долларов). Планируется, что Habitable Worlds Observatory начнет свою работу в космосе, а именно на расстоянии в 1,5 млн км от Земли (там же находится и телескоп Уэбб, то есть во второй точке Лагранжа системы Земля-Солнце) уже в начале 2040-х годов.

[ + – ] По словам ученых из NASA, стоимость создания новой обсерватории для поиска обитаемых планет обойдется в 11 млрд долларов. На телескоп Уэбб (на изображении) было потрачено 10 млрд долларов Фото: NASA

Одной из особенностей нового космического телескопа станет то, что его можно будет ремонтировать и модернизировать в космосе, чего пока нельзя сделать с телескопом Уэбб. А это даст возможность новой обсерватории работать многие десятилетия.

Например, за всю свою 33-летнюю карьеру в космосе уже несколько раз ремонтировали и модернизировали телескоп Хаббл. Но он находится недалеко от Земли и все манипуляции совершали астронавты. Но в случае с Habitable Worlds Observatory все будут делать роботы.

[ + – ] За всю свою 33-летнюю карьеру в космосе уже несколько раз ремонтировали и модернизировали телескоп Хаббл (на изображении). Но он находится недалеко от Земли и все манипуляции совершали астронавты. Но в случае с Habitable Worlds Observatory все будут делать роботы Фото: ESA

Известно, что строительство космического телескопа Habitable Worlds Observatory должно стартовать в 2029 году. Но некоторые ученые считают, что этот процесс нужно уже начинать, чтобы запустить в космос новую обсерваторию в 2035 году. Также многие ученые указывают на то, что сроки создания Habitable Worlds Observatory и бюджет не должны выйти за рамки запланированных значений, как это произошло с телескопом Уэбб.

Как уже писал Фокус, ученые нашли новый способ поиска внеземной жизни на Марсе и на других мирах Солнечной системы. Ученые создали портативный лазер, который сможет обнаружить органические соединения на планетах и спутниках.

Что касается космического телескопа Уэбб, то Фокус уже писал о том, что обсерватория обнаружила свою первую официально признанную экзопланету на расстоянии в 41 световой год от Земли.