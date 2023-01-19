Получено новое 10-терабайтное изображение Млечного Пути: видно 3 млрд новых объектов (фото)
Самая современная камера "темной энергии" создала потрясающее изображение галактической плоскости Млечного Пути, на котором видно более 3 млрд объектов.
Астрономы с помощью инструмента Dark Energy Camera ("Камера темной энергии") создали составное изображение из 21 400 отдельных снимков Млечного Пути, что включает объем данных размером в 10 терабайт. Площадь этого изображения в 13 тысяч раз больше площади видимой в небе полной Луны и на нем ученые обнаружили огромное количество новых звезд, туманностей и темных облаков из пыли и газа, пишет Forbes.
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По-настоящему гигантское изображение галактической плоскости Млечного Пути было получено благодаря двухлетним наблюдениям за космосом с помощью прибора Dark Energy Camera. Этот самый современный прибор установлен на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко, который входит в состав Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили.
Объем данных, которые были получены в результате наблюдений составляет огромные 10 терабайт. Чтобы понимать насколько это большая цифра, для начала нужно напомнить, что 1 терабайт равен 1000 Гб. Обычный жесткий диск для ноутбука или ПК имеет объем от 512 Гб до 2 Гб.
Учитывая то, что благодаря новому изображению нашей галактики ученые обнаружили более 3 млрд новых объектов, астрономы сравнивают этот снимок с групповым фото 3 млрд человек, на котором лицо каждого можно детально рассмотреть.
По словам Дебры Фишер из Национального научного фонда (агентство при правительстве США, которое отвечает за развитие науки и технологий) получение нового изображения плоскости Млечного Пути является настоящим технологическим прорывом.
"Ученые будут изучать это групповое фото 3 миллиардов звезд еще в течение нескольких десятилетий", — говорит Фишер.
Кстати, вы можете самостоятельно уменьшать или увеличивать новое изображение нашей галактики, если перейти по этой ссылке.
Очень четкое изображение самой заполненной звездами части нашей галактики было получено благодаря наблюдениям за космосом в ближнем инфракрасном диапазоне. Эта способность камеры "темной энергии" позволяет увидеть более тусклые звезды, а также увидеть звезды, которые скрывают плотные облака из пыли. Кстати, такую же способность имеет и космический телескоп Уэбб.
По словам Эндрю Сейджари из Гарвард- Смитсоновского центра астрофизики, США, новое изображение нашей галактики состоит из 21 400 отдельных снимков. Этот набор данных является самым большим каталогом с точки зрения наблюдаемых объектов, которые были получены с помощью одной камеры. По словам ученых, теперь можно создать более детальную трехмерную карту диска Млечного Пути, где подробно можно рассмотреть миллиарды звезд.
Кстати в прошлом году прибор Dark Energy Camera сделал несколько отдельных потрясающих изображений космоса, среди которых можно выделить 100-мегапиксельное изображение двух галактик, которые сталкиваются друг с другом на расстоянии в 40 млн световых лет от Земли.
Также стоит вспомнить колоссальное 570-мегапиксельное изображение Туманности Омар, которая находится на расстоянии в 8000 световых лет от нас.
Прибор Dark Energy Camera был введен в эксплуатацию в 2013 году и в осномном предназначен для изучения таинственной темной энергии, которая вызывает увеличение скорости расширения нашей Вселенной.
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