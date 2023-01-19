Получено новое 10-терабайтное изображение Млечного Пути: видно 3 млрд новых объектов (фото)

Самая современная камера "темной энергии" создала потрясающее изображение галактической плоскости Млечного Пути, на котором видно более 3 млрд объектов.

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Астрономы с помощью инструмента Dark Energy Camera ("Камера темной энергии") создали составное изображение из 21 400 отдельных снимков Млечного Пути, что включает объем данных размером в 10 терабайт. Площадь этого изображения в 13 тысяч раз больше площади видимой в небе полной Луны и на нем ученые обнаружили огромное количество новых звезд, туманностей и темных облаков из пыли и газа, пишет Forbes.

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По-настоящему гигантское изображение галактической плоскости Млечного Пути было получено благодаря двухлетним наблюдениям за космосом с помощью прибора Dark Energy Camera. Этот самый современный прибор установлен на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко, который входит в состав Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили.

[ + – ] Астрономы с помощью инструмента Dark Energy Camera ("Камера темной энергии") создали составное изображение из 21 400 отдельных снимков Млечного Пути, что включает объем данных размером в 10 терабайт Фото: Forbes

Объем данных, которые были получены в результате наблюдений составляет огромные 10 терабайт. Чтобы понимать насколько это большая цифра, для начала нужно напомнить, что 1 терабайт равен 1000 Гб. Обычный жесткий диск для ноутбука или ПК имеет объем от 512 Гб до 2 Гб.

[ + – ] Учитывая то, что благодаря новому изображению нашей галактики ученые обнаружили более 3 млрд новых объектов, астрономы сравнивают этот снимок с групповым фото 3 млрд человек, на котором лицо каждого можно детально рассмотреть Фото: Forbes

Учитывая то, что благодаря новому изображению нашей галактики ученые обнаружили более 3 млрд новых объектов, астрономы сравнивают этот снимок с групповым фото 3 млрд человек, на котором лицо каждого можно детально рассмотреть.

[ + – ] По-настоящему гигантское изображение галактической плоскости Млечного Пути было получено благодаря двухлетним наблюдениям за космосом с помощью прибора Dark Energy Camera. Этот саммый современный прибор установлен на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко, который входит в состав Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили Фото: Forbes

По словам Дебры Фишер из Национального научного фонда (агентство при правительстве США, которое отвечает за развитие науки и технологий) получение нового изображения плоскости Млечного Пути является настоящим технологическим прорывом.

"Ученые будут изучать это групповое фото 3 миллиардов звезд еще в течение нескольких десятилетий", — говорит Фишер.

Кстати, вы можете самостоятельно уменьшать или увеличивать новое изображение нашей галактики, если перейти по этой ссылке.

[ + – ] Очень четкое изображение самой заполненной звездами части нашей галактики было получено благодаря наблюдениям за космосом в ближнем инфракрасном диапазоне Фото: Forbes

Очень четкое изображение самой заполненной звездами части нашей галактики было получено благодаря наблюдениям за космосом в ближнем инфракрасном диапазоне. Эта способность камеры "темной энергии" позволяет увидеть более тусклые звезды, а также увидеть звезды, которые скрывают плотные облака из пыли. Кстати, такую же способность имеет и космический телескоп Уэбб.

По словам Эндрю Сейджари из Гарвард- Смитсоновского центра астрофизики, США, новое изображение нашей галактики состоит из 21 400 отдельных снимков. Этот набор данных является самым большим каталогом с точки зрения наблюдаемых объектов, которые были получены с помощью одной камеры. По словам ученых, теперь можно создать более детальную трехмерную карту диска Млечного Пути, где подробно можно рассмотреть миллиарды звезд.

Кстати в прошлом году прибор Dark Energy Camera сделал несколько отдельных потрясающих изображений космоса, среди которых можно выделить 100-мегапиксельное изображение двух галактик, которые сталкиваются друг с другом на расстоянии в 40 млн световых лет от Земли.

[ + – ] 100-мегапиксельное изображение двух галактик, которые сталкиваются друг с другом на расстоянии в 40 млн световых лет от Земли Фото: Forbes

Также стоит вспомнить колоссальное 570-мегапиксельное изображение Туманности Омар, которая находится на расстоянии в 8000 световых лет от нас.

[ + – ] Колоссальное 570-мегапиксельное изображение Туманности Омар, которая находится на расстоянии в 8000 световых лет от нас Фото: Forbes

Прибор Dark Energy Camera был введен в эксплуатацию в 2013 году и в осномном предназначен для изучения таинственной темной энергии, которая вызывает увеличение скорости расширения нашей Вселенной.

Фокус уже писал о том, что NASA планирует запустить в космос совершенно новый уникальный космический телескоп, который имеет одну, но очень важную цель – найти планеты, где есть жизнь.

Также Фокус писал о том, что из себя представляет пространство между звездами и чем оно заполнено.

Напоминаем, что астрономы получили сигнал из галактики, которая находится на расстоянии в 8,8 млрд световых лет от нас. Что это за сигнал и почему он так важен, Фокус уже писал.