Межзвездное пространство. Ученые рассказали, что это на самом деле такое и где оно начинается

Пространство между звездами на самом деле не пустое, как может показаться на первый взгляд.

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Астрономы называют межзвездным пространством большие участки космоса, которые находятся между звездами. Но оно далеко не пустое, ведь содержит огромное количество нейтрино, заряженных частиц, атомов, молекул, темной материи и фотонов, то есть частиц света. Принято считать, что среднее расстояние между звездами в нашей галактике составляет примерно 5 световых лет. Хотя в центре Млечного Пути звезды расположены более компактно, чем на окраинах, где находится наше Солнце. Ученые называют все, что находится в межзвездном пространстве межзвездной средой. Так что же она из себя представляет и где начинается? Об этом пишет издание Space.

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По словам ученых из Калифорнийского технологического института, США, межзвездная среда в основном состоит из атомов водорода (примерно 90%) и гелия (примерно 8%). Эти элементы являются самыми распространенными во Вселенной и были созданы в результате Большого взрыва. Но есть и другие элементы, которые составляют 2% межзвездной среды, они более тяжелые чем водород и гелий и появились в результате смерти звезд.

[ + – ] По словам ученых из Калифорнийского технологического института, США, межзвездная среда в основном состоит из атомов водорода (примерно 90%) и гелия (примерно 8%). Эти элементы являются самыми распространенными во Вселенной и были созданы в результате Большого взрыва Фото: Pixabay/CC0 Public Domain

Где начинается межзвездное пространство?

По словам ученых, граница межзвездного пространства находится далеко, но не так далеко, как кажется. На самом деле часть Солнечной системы находится в межзвездном пространстве. Нашу звездную систему окутывает оболочка, которая называется гелиосфера, заполненная плазмой, исходящей от Солнца. Внешняя граница гелиосферы называется гелиопаузой, но здесь происходит столкновение солнечного ветра с межзвездным ветром и их частицы перемешиваются. Согласно современным научным представлениям межзвездное пространство начинается на расстоянии в 18 млрд км от Солнца.

[ + – ] Нашу звездную систему окутывает оболочка, которая называется гелиосфера, заполненная плазмой, исходящей от Солнца. Внешняя граница гелиосферы называется гелиопаузой, но здесь происходит столкновение солнечного ветра с межзвездным ветром и их частицы перемешиваются Фото: space.com

Какие космические аппараты уже достигли межзвездного пространства?

На сегодняшний день только два рукотворных космических аппарата пересекли гелиопаузу и улетели в межзвездное пространство – "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Их отправил ив космос исследовать планеты внешней Солнечной системы еще в 1977 году, но они уже покинули пределы нашей звездной системы. О том, где сейчас находятся эти и другие им подобные аппараты в космосе, Фокус уже писал. "Вояджер-1" пересек границу гелиосферы на расстоянии в 18 млрд км от Солнца, а "Вояджер-2" — на расстоянии в 18,3 млрд км.

Но как узнать, что вы уже находитесь в межзвездном пространстве? Доказательством того, что оба космических аппарата находятся на пути к другим звездам, стали данные их приборов, которые показали, что плазменная среда вокруг них изменилась. В частности, данные показали уменьшение количества частиц солнечного ветра и увеличение количества галактических космических лучей.

[ + – ] а сегодняшний день только два рукотворных космических аппарата пересекли гелиопаузу и улетели в межзвездное пространство – "Вояджер-1" и "Вояджер-2" Фото: NASA/JPL-Caltech

Из чего состоит межзвездное пространство?

По словам ученых, Солнечная система сейчас летит в космосе через Местное межзвездное облако, которое представляет собой облако из нейтрального газообразного водорода диаметром от 30 до 40 световых лет. Рядом существуют и другие подобные облака, и мы со всеми этими облаками существуем в Местном пузыре, диаметр которого составляет примерно 1000 световых лет. В этой структуре, которая была создана взрывами сверхновых, почти нет газа и пыли.

Фокус уже писал о том, что ученые представили модель магнитного поля Местного пузыря, которая повторяет в какой-то мере саму форму этой структуры.

[ + – ] Огромная космическая структура, которая называется Местный пузырь, представляет собой пустоту в нашей галактике, одну из многих Фото: NASA

По словам Барбары Райден из Университета штата Огайо, Местное межзвездное облако очень рассеянное и плотность межзвездной среды может достигать 0,1 атома на кубический сантиметр. Для сравнения в более крупных туманностях плотность может достигать 10 000 атомов на кубический сантиметр. Но это не идет ни в какое сравнение с плотностью воздуха на Земле, которая составляет 27 миллионов триллионов молекул на кубический сантиметр.

99% среды в межзвездном пространстве состоит из газа и только 1% состоит из частиц пыли и льда. Эта пыль, несмотря на небольшое ее количество, частично поглощает видимые длины волн света. Поэтому, когда свет от далекого объекта должен пройти через пыльные спиральные рукава нашей галактики или сквозь пыль в межзвездном пространстве, он становится более тусклым. Если пыли достаточно много, она может полностью блокировать видимый свет объекта. Но сквозь пыль может пройти инфракрасный свет и благодаря этому космический телескоп Уээб может увидеть внутренний состав туманностей или же очень далекие галактики.

Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб обнаружил свою первую официально подверженную планету, на которой год длится всего 2 дня.

Какая температура в межзвездном пространстве?

По словам ученых, здесь находится очень горячий газ, температура которого достигает миллионов градусов Цельсия. Но из-за того, что этот газ сильно разрежен, он не будет казаться таким горячим, если бы вы были внутри него. В то же время на разных участках космоса газ может иметь очень сильно отличающуюся температуру, которая может варьироваться от 10 градусов Цельсия до нескольких десятков тысяч градусов.