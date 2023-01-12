Ученые показали, как выглядит огромный космический пузырь, который окружает Солнечную систему (видео)

Этот гигантский пузырь был создан несколькими взрывами сверхновых, и ученые узнали, как может выглядеть его магнитное поле.

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Нашу Солнечную систему окружает огромный космический пузырь, который имеет диаметр в примерно 1000 световых лет. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, впервые в истории создали трехмерное изображение магнитного поля этой структуры, пишет Live Science.

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Огромная космическая структура, которая называется Местный пузырь, представляет собой пустоту в нашей галактике, одну из многих, которая состоит из разреженной горячей плазмы и окружена она оболочкой из холодного газа и пыли. На поверхности этой оболочки появляются новые звезды.

[ + – ] Огромная космическая структура, которая называется Местный пузырь, представляет собой пустоту в нашей галактике, одну из многих, которая состоит из разреженной горячей плазмы и окружена она оболочкой из холодного газа и пыли. На поверхности этой оболочки появляются новые звезды Фото: NASA

Местный пузырь, как и подобные ему пустоты в нашей галактике, что придает Млечному Пути вид швейцарского сыра, появился в результате взрыва в виде сверхновой более десяти гигантских звезд. Эта космическая структура появилась более 10 млн лет назад, и наша Солнечная система попала в этот пузырь примерно 5 млн лет назад. Подробнее о Местном пузыре Фокус уже писал.

Хотя ученые имеют некоторое представление о том, как появляются такие космические пузыри, они до конца не понимают, как происходит их эволюция в результате взаимодействия с магнитным полем нашей галактики и как это влияет на формирование звезд и галактик. Чтобы узнать больше, ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики впервые в истории создали трехмерное изображение магнитного поля Местного пузыря.

[ + – ] Чтобы узнать больше, ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики впервые в истории создали трехмерное изображение магнитного поля Местного пузыря

"Эти огромные структуры очень распространены в нашей галактике, и они влияют на общую форму Млечного Пути, а также способствуют появлению новых звезд и планет. Мы сейчас живем в этом пузыре и чем больше мы узнаем о тех процессах, которые в нем происходят, тем больше мы можем узнать эволюции вообще всех подобных структур", — говорит Тео О'Нил, автор исследования.

По словам ученых, наша галактика имеет магнитное поле, которое управляет процессом заключения звезд, пыли и газа в длинные нити, которые называются костями галактики. Подробно об этих космических структурах и первой карте одной из таких костей Млечного Пути, Фокус уже подробно писал.

Астрономы еще точно не знают, что становится причиной появления магнитного поля нашей галактики, но известно, что оно более слабое, чем магнитное поле Земли.

[ + – ] Что из себя представляет Местный пузырь, в котором находится Солнечная система

"С точки зрения фундаментальной физики мы давно знаем, что магнитные поля должны играть важную роль во многих астрофизических явлениях, но изучать их очень сложно. Но нынешние технологии я думаю позволят нам лучше их понять, и мы сможем использовать магнитные поля для изучения всех процессов, которые влияют на эволюцию Вселенной", — говорит Алиса Гудман из Гарвардского университета.

[ + – ] Чтобы создать изображение магнитного поля Местного пузыря ученые использовали данные космического телескопа Gaia Фото: Live Science

Чтобы создать изображение магнитного поля Местного пузыря ученые использовали данные космического телескопа Gaia. По словам ученых, во время создания первого трехмерного изображения магнитного поля окружающего нас пузыря они сделали несколько предположений, которые предстоит еще проверить в рамках следующих исследований. Ученые считают, что с помощью новой модели Местного пузыря можно будет начать изучение влияния магнитных полей на появление новых звезд на поверхности этих огромных структур.

Что касается других космических открытий, то Фокус уже писал о том, что ученые узнали, что одна из старых и больших звезд потеряла свою яркость из-за своего компаньона. Оказалось, что это очень редкая двойная звездная система, где звезды делают полный оборот вокруг друг друга за 1000 лет.

Что касается пустот в космосе, то ученым известно о существовании Великого Ничто, размером в 330 млн световых лет. Что из себя представляет Войд Волопаса, а именно такое официальное название этой гигантской пустоты, Фокус уже писал.