Великое Ничто. Во Вселенной существует загадочная пустота диметром 330 млн световых лет

Необычна пустота такая огромная, что туда поместилось бы 3 300 галактик размером с Млечный Путь.

Еще в 1981 году американский астроном Роберт Киршнер и его коллеги во время создания трехмерной карты Вселенной обнаружили что-то странное. Это была пустота, в которой почти не было галактик. Эта почти сферическая область космоса находится на расстоянии 700 млн световых лет от нас. Ее диаметр 330 млн световых лет. Учитывая, что диаметр нашего Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет, но наша галактика поместилась бы там 3 300 раз. Что же это за пустота, которую назвали Войд Волопаса, поскольку кажется, что она находится в созвездии Волопаса, и как она появилась? Ответ на это вопрос дает статья в издании Science Focus.

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Изначально Войд Волопаса назывался Великим Ничто и немного позже получил свое название, из-за того, что с Земли кажется, что эта пустота находится в созвездии Волопаса. Центр этой почти сферической пустоты находится на расстоянии 700 млн световых лет от Земли.

[ + – ] Войд Волопаса (сферическая область космоса, выделенная зеленым кругом) Фото: wikipedia

Со времени первоначально открытия этой пустоты астрономы создали более подробные карты нашей Вселенной. Также они выяснили, что галактики в космосе размещены, как огромная паутина. Большинство из них находятся в длинных структурах или нитях, которые простираются через космос. Когда эти нити встречаются, то они создают области с высокой концентрацией галактик, которые называются скоплениями.

Между этими нитями существуют огромные пустоты или войды в русской интерпретации названий этих областей, в которых почти нет галактик. Ученые считают, что эти пустоты занимают около 80% видимой Вселенной. Большая часть этих войдов имеет диаметр от 30 до 300 млн световых лет.

Войд Волопаса – это одна из самых больших пустот во Вселенной и ее иногда называют супервойдом. Ученые полагают, что эта область почти без галактик, хотя в ней и обнаружены около 60 галактик, появилась в результате слияния пустот меньшего размера.

[ + – ] Карта сверхскоплений и войдов во Вселенной в пределах 1 млрд световых лет Фото: wikipedia

Как появились эти пустоты во Вселенной?

Астрономы полагают, что на раннем этапе существования Вселенной вся материя была собрана воедино и представляла собой однородную плотную субстанцию. Но со временем случайные квантовые колебания создали различия в распределении материи.

В результате некоторые участки Вселенной стали более плотными и их гравитационное влияние стало больше. Они начали притягивать к себе материю из менее плотных областей космоса. В результате этого процесса эти области стали еще плотнее и стали притягивать еще больше материи к себе.

В это же время Вселенная начала расширятся и поэтому колебания, которые начались на квантовом уровне, в конечном итоге охватили сотни миллионов световых лет. Тем временем более мелкие сгустки материи начали превращаться в галактики.

Благодаря изучению таких структур как Войд Волопаса, ученые могут узнать, как выглядела ранняя Вселенная. Современные технологии позволяют ученым создавать более подробные карты видимой Вселенной. Например, в рамках проекта Dark Energy Survey, во время которого ученые из разных стран изучали динамику расширения Вселенной, им удалось нанести на карту около 300 млн галактик.

Сравнивая эти карты с компьютерными моделями, астрономы начинают понимать, как Вселенная стала такой, какой мы ее знаем сегодня.