Учені показали, як виглядає величезна космічна бульбашка, що оточує Сонячну систему (відео)

Ця гігантська бульбашка була створена кількома вибухами наднових, і вчені дізналися, як може виглядати її магнітне поле.

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Нашу Сонячну систему оточує величезна космічна бульбашка, яка має діаметр приблизно 1 000 світлових років. Астрономи з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, вперше в історії створили тривимірне зображення магнітного поля цієї структури, пише Live Science.

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Величезна космічна структура, яка називається Місцева бульбашка, є порожнечею в нашій галактиці, однією з багатьох, яка складається з розрідженої гарячої плазми й оточена вона оболонкою з холодного газу та пилу. На поверхні цієї оболонки з'являються нові зірки.

[ + – ] Величезна космічна структура, яка називається Місцева бульбашка, є порожнечею в нашій галактиці, однією з багатьох, яка складається з розрідженої гарячої плазми й оточена вона оболонкою з холодного газу та пилу. На поверхні цієї оболонки з'являються нові зірки Фото: NASA

Місцева бульбашка, як і подібні до неї порожнечі в нашій галактиці, що надає Чумацькому Шляху вигляду швейцарського сиру, з'явилася унаслідок вибуху у вигляді наднової понад десять гігантських зірок. Ця космічна структура з'явилася понад 10 млн років тому, і наша Сонячна система потрапила до цієї бульбашки приблизно 5 млн років тому. Докладніше про Місцеву бульбашку Фокус уже писав.

Хоча вчені мають певне уявлення про те, як з'являються такі космічні бульбашки, вони до кінця не розуміють, як відбувається їх еволюція унаслідок взаємодії з магнітним полем нашої галактики і як це впливає на формування зірок і галактик. Щоб дізнатися більше, вчені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики вперше в історії створили тривимірне зображення магнітного поля Місцевої бульбашки.

[ + – ] Щоб дізнатися більше, вчені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики вперше в історії створили тривимірне зображення магнітного поля Місцевої бульбашки

"Ці величезні структури дуже поширені в нашій галактиці, і вони впливають на загальну форму Чумацького Шляху, а також сприяють появі нових зірок і планет. Ми зараз живемо в цій бульбашці й чим більше ми дізнаємося про ті процеси, які в ньому відбуваються, тим більше ми можемо дізнатися про еволюцію взагалі всіх подібних структур", — каже Тео О'Ніл, автор дослідження.

За словами вчених, наша галактика має магнітне поле, яке керує процесом укладання зірок, пилу та газу в довгі нитки, які називаються кістками галактики. Детально про ці космічні структури та першу карту однієї з таких кісток Чумацького Шляху, Фокус уже докладно писав.

Астрономи ще точно не знають, що стає причиною появи магнітного поля нашої галактики, але відомо, що воно слабше, ніж магнітне поле Землі.

[ + – ] Що являє собою Місцева бульбашка, в якій знаходиться Сонячна система

"З погляду фундаментальної фізики ми давно знаємо, що магнітні поля повинні відігравати важливу роль у багатьох астрофізичних явищах, але вивчати їх дуже складно. Але нинішні технології я думаю дозволять нам краще їх зрозуміти, і ми зможемо використовувати магнітні поля для вивчення всіх процесів, які впливають на еволюцію Всесвіту", — каже Аліса Гудман із Гарвардського університету.

[ + – ] Для створення зображення магнітного поля Місцевої бульбашки вчені використовували дані космічного телескопа Gaia Фото: Live Science

Щоб створити зображення магнітного поля Місцевої бульбашки, вчені використовували дані космічного телескопа Gaia. За словами вчених, під час створення першого тривимірного зображення магнітного поля навколишнього бульбашки вони зробили кілька припущень, які ще потрібно перевірити в межах наступних досліджень. Учені вважають, що з допомогою нової моделі Місцевої бульбашки можна буде розпочати вивчення впливу магнітних полів на появу нових зірок на поверхні цих величезних структур.

Що стосується інших космічних відкриттів, то Фокус уже писав про те, що вчені дізналися, що одна зі старих і великих зірок втратила свою яскравість через свого компаньйона. З'ясувалося, що це дуже рідкісна подвійна зіркова система, де зірки роблять повний оберт навколо одна одної за 1 000 років.

Що стосується порожнеч у космосі, то вченим відомо про існування Великого Ніщо, розміром 330 млн світлових років. Що являє собою Войд Волопаса, а саме таку офіційну назву цієї гігантської порожнечі, Фокус уже писав.