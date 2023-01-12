Орбітальний період 1000 років. Виявлено дуже рідкісну подвійну зіркову систему: допомогло затемнення

Вчені з'ясували, що зірка Gaia17bpp знаходиться разом із дуже дивним білим карликом у рідкісній подвійній зірковій системі.

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Нове дослідження показало, що зірка Gaia17bpp існує у дуже рідкісній подвійній зірковій системі разом зі своїм компаньйоном – зіркою білим карликом. Це відкриття було зроблено завдяки тому, що зірка Gaia17bpp почала ставати яскравішою після 7 років затемнення своїм компаньйоном. Але враховуючи те, що ці зірки роблять повний оберт навколо один одного за 1000 років, вченим просто пощастило виявити існування такої рідкісної подвійної системи, пише Space.

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Вчені з Вашингтонського університету, Сіетл, США, дійшли висновку, що 7-річна втрата яскравості далекої зірки Gaia17bpp була викликана тим, що її затьмарив пиловий диск, який оточує її зірку-компаньйона, як передбачається, білого карлика. Вчені вважають, що яскравість зірки почала збільшуватись через те, що це затемнення закінчилося, але найголовніше тепер вони знають, що зірка Gaia17bpp є частиною подвійної системи рідкісного типу.

[ + – ] Вчені з Вашингтонського університету, Сіетл, США, дійшли висновку, що 7-річна втрата яскравості далекої зірки Gaia17bpp була викликана тим, що її затьмарив пиловий диск, який оточує її зірку-компаньйона, як передбачається, білого карлика. Фото: space.com

Астрономи вивчали набір даних космічного телескопа Gaia і виявили, що далека зірка Gaia17bpp поступово ставала яскравішою протягом 2,5 років, але до цього вона була набагато тьмянішою протягом 7 років. Вчені дійшли висновку, що за цим стоїть її зірка-компаньйон, оточена пиловим диском.

Але з огляду на те, що ці зірки роблять повний оберт навколо один одного за 1000 років, вченим просто пощастило виявити існування такої рідкісної подвійної системи. Вивчивши архівні дані спостережень за цією зіркою, вчені з'ясували, що жодної втрати яскравості за останні 60 років у цієї зірки не спостерігалося.

"Ми вважаємо, що поруч зі старою величезною зіркою Gaia17bpp знаходиться маленький білий карлик, який оповитий хмарою пилу. Якби ця хмара оточувала наше Сонце, то вона простягалася б до Землі, а може бути й трохи далі. Тепер ми знаємо, що зірка Gaia17bpp існує в рідкісній подвійній зірковій системі", — каже Анастасіос Цанідакіс із Вашингтонського університету.

[ + – ] Зірка Gaia17bpp виділена червоним колом Фото: space.com

Але це не перша подібна рідкісна зіркова система, в якій відбувається затемнення величезної старої зірки дрібнішим сусідом. Одним із прикладів такої події можна вважати подвійну систему зірки Епсілон Возничого. Протягом 2 років кожні 27 років цю зірку в сузір'ї Возничого затьмарює її тьмяніший сусід. Поки що вчені не знають, що це за зірка, але припускають, що вона є білим карликом.

Білими карликами називаються помираючі зірки, які з'явилися, коли у таких зірок як Сонце, закінчився водень для підтримки термоядерної реакції в ядрі і вони почали зменшуватися в розмірах і тьмяніти. Але через занадто малу масу такі зірки не можуть перетворитися на нейтронну зірку або чорну дірку, а тому залишаються вмираючими білими карликами.

Якщо з компаньйоном зірки Gaia17bpp вчені розібралися, тобто з'ясували, що це швидше за все білий карлик, то з пиловим диском, що його оточує, справа складніша. Звідки взялася ця пилова хмара, поки не ясно. За словами вчених, порівняно з іншими подібними рідкісними подвійними зірковими системами, 7-річне затемнення Gaia17bpp було найдовшим із усіх відомих.

Як уже писав Фокус, за потемнінням, тобто сильної втрати яскравості, відомої зірки Бетельгейзе стоїть агресивний блукаючий космічний сусід.

Також Фокус писав про незвичайне потемніння однієї з найбільших зірок нашої галактики – RW Цефея. Астрономи вважають, що із зіркою відбувається щось незвичайне.