Орбитальный период в 1000 лет. Обнаружена очень редкая двойная звездная система: помогло затмение

Ученые выяснили, что звезда Gaia17bpp находится вместе с очень странным белым карликом в редкой двойной звездной системе.

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Новое исследование показало, что звезда Gaia17bpp существует в очень редкой двойной звездной системе вместе со своим компаньоном – звездой белым карликом. Это открытие был сделано благодаря тому, что звезда Gaia17bpp начала становиться ярче после 7 лет затмения своим компаньоном. Но учитывая то, что эти звезды делают полный оборот вокруг друг друга за 1000 лет, ученым просто повезло обнаружить существование такой редкой двойной системы, пишет Space.

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Ученые из Вашингтонского университета, Сиэтл, США, пришли к выводу, что 7-летняя потеря яркости далекой звезды Gaia17bpp была вызвана тем, что ее затмил пылевой диск, который окружает ее звезду-компаньона, как предполагается, белого карлика. Ученые считают, что яркость звезды начала увеличиваться из-за того, что это затмение закончилось, но самое главное теперь они знают, что звезда Gaia17bpp является частью двойной системы редкого типа.

[ + – ] Ученые из Вашингтонского университета, Сиэтл, США, пришли к выводу, что 7-летняя потеря яркости далекой звезды Gaia17bpp была вызвана тем, что ее затмил пылевой диск, который окружает ее звезду-компаньона, как предполагается, белого карлика Фото: space.com

Астрономы изучали набор данных космического телескопа Gaia и обнаружили, что далекая звезда Gaia17bpp постепенно становилась ярче в течение 2,5 лет, но до этого она стала намного тусклее в течение 7 лет. Ученые пришли к выводу, что за этим стоит ее звезда-компаньон, окруженная пылевым диском.

Но учитывая то, что эти звезды делают полный оборот вокруг друг друга за 1000 лет, ученым просто повезло обнаружить существование такой редкой двойной системы. Изучив архивные данные наблюдений за этой звездой ученые выяснили, что никакой потери яркости за последние 60 лет у этой звезды не наблюдалось.

"Мы считаем, что рядом со старой огромной звездой Gaia17bpp находится маленький белый карлик, который окутан облаком пыли. Если бы это облако окружало наше Солнце, то оно простиралось бы до Земли, а может быть и немного дальше. Теперь мы знаем, что звезда Gaia17bpp существует в редкой двойной звездной системе", — говорит Анастасиос Цанидакис из Вашингтонского университета.

[ + – ] Звезда Gaia17bpp выделена красным кругом Фото: space.com

Но это не первая подобная редкая звездная система, в которой происходит затмение огромной старой звезды, более мелким соседом. Одним из примеров такого события можно считать двойную систему звезды Эпсилон Возничего. В течение 2 лет каждые 27 лет эту звезду в созвездии Возничего затмевает ее более тусклый сосед. Пока что ученые не знают, что это за звезда, но предполагают, что она является белым карликом.

Белыми карликами называются умирающие звезды, которые появились, когда у таких звезд как Солнце, закончился водород для поддержания термоядерной реакции в ядре и они начали уменьшатся в размерах и тускнеть. Но из-за слишком малой массы такие звезды не могут превратится в нейтронную звезду или же черную дыру, а потому остаются умирающими белыми карликами.

Если с компаньоном звезды Gaia17bpp ученые разобрались, то есть выяснили, что это скорее всего белый карлик, то с пылевым диском, его окружающим, дело обстоит сложнее. Откуда взялось это пылевое облако пока не ясно. По словам ученых, по сравнению с другими подобными редкими двойными звездными системами, 7-летнее затемнение Gaia17bpp было самым долгим из всех известных.

Как уже писал Фокус, за потемнением, то есть сильной потери яркости, известной звезды Бетельгейзе стоит агрессивный блуждающий космический сосед.

Также Фокус писал о необычном потемнении одной из крупнейших звезд нашей галактики — RW Цефея. Астрономы считают, что со звездой происходит что-то необычное.