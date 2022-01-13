Дім милий дім! Сонячна система живе всередині бульбашки завширшки тисячу світлових років

Сонце, Земля та вся Сонячна система розташовані всередині величезної бульбашки, і потрапили ми туди "всього" кілька мільйонів років тому.

Наше Сонце розташоване в спіральному рукаві галактики Чумацький Шлях, який називається рукавом Оріона. Але Сонячна система та найближчі до нас зоряні системи перебувають усередині величезного утворення, яка називається Місцева бульбашка, ширина якої 1000 світлових років. Про те, як з'явилася ця бульбашка і як Земля та Сонце опинилися всередині цього космічного утворення, пише Forbes.

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Космічне утворення під назвою Місцева бульбашка шириною в 1 тисячу світлових років утворилося в результаті перетворення зірок на наднові приблизно 10-20 млн років тому. Газ і пил після вибуху зірки утворюють молекулярні хмари, у яких народжуються зірки. І в нашій місцевій бульбашці теж є такі області. За словами вчених, нашу зоряну систему оточують тисячі молодих зірок, які сформувалися та продовжують свій розвиток, але не всередині бульбашки, а на її поверхні.

[ + – ] Художня ілюстрація місцевої бульбашки з утворенням зірок на її поверхні. Тепер учені показали, як ланцюг подій, що почався 14 мільйонів років тому з вибуху безлічі потужних наднових, призвів до створення величезної бульбашки, відповідальної за формування всіх молодих зірок у межах 500 світлових років від Сонця та Землі. Фото: ISS

За допомогою даних від космічного телескопа Gaia вчені змогли зазирнути в минуле та побачити, як 14 млн років тому з'явилася Місцева бульбашка, яку можна назвати нашим домом.

"За нашими розрахунками, приблизно 15 наднових вибухнули за мільйони років, щоб з'явилася ця Місцева бульбашка", — говорить Кетрін Цукер із Інституту досліджень космосу за допомогою космічних телескопів NASA.

У ході спостережень учені з'ясували, що всі відомі молекулярні хмари, у яких народжуються молоді зірки в межах 500 світлових років від Сонця, розташовані на поверхні Місцевої бульбашки та мають майже однакову форму.

[ + – ] Учені створили анімацію, щоб показати, як з'явилася Місцева бульбашки й області зореутворення на ній

Місцева бульбашка складається з високотемпературної плазми низької щільності й оточена оболонкою з холодного нейтрального газу та пилу. Вона уповільнює свій рух у просторі, хоча, за словами вчених, її швидкість руху зараз становить приблизно 6,5 км/с.

У міру свого розширення Місцева бульбашка поділяється на частини, і там формуються молекулярні хмари, у яких існують усі відомі молоді зірки. За словами вчених, Сонячна система опинилася якраз у центрі Місцевої бульбашки, і Сонце увійшло до неї "всього" приблизно 5 млн років тому. Враховуючи розміри Місцевої бульбашки та спосіб її народження, цілком імовірно, що в нашій галактиці існує багато таких бульбашок. Учені планують знайти ще більше таких космічних утворень, щоб з'ясувати, як вони взаємодіють між собою.

Що стосується рукава Оріона, в якому розташована наша Сонячна система, то його ширина приблизно 3,5 тисяч світлових років, а довжина – приблизно 11 тисяч світлових років.

[ + – ] Рукав Оріона та сусідні з ним рукави нашої галактики Фото: wikipedia

Нагадуємо, що, вивчаючи зоряні потоки, що оточують Чумацький Шлях, астрономи знайшли сліди темної матерії в нашій галактиці.

Фокус уже писав про історію формування Чумацького Шляху, де він перебуває у Всесвіті та з якою швидкість переміщається в просторі.

Як уже писав Фокус, астрономи відкрили структуру, яка з'єднує рукави Чумацького Шляху.