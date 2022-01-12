Допомогли зіркові потоки. Астрономи знайшли сліди темної матерії у Чумацькому Шляху

Вивчаючи зоряні потоки навколо нашої галактики, учені стали на крок ближче до розуміння природи темної матерії та походження Чумацького Шляху.

Астрономи склали карту 12 потоків із зірок, які обертаються навколо нашої галактики. Завдяки цьому вони можуть відкрити таємницю походження темної матерії та появи Чумацького Шляху, повідомляє SciTechDaily.

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Нове дослідження проливає світло на формування Чумацького Шляху як наша галактика зростала протягом мільярдів років, а також надає нові дані про природу темної матерії.

Використовуючи наземні та космічні телескопи міжнародна група вчених на чолі з Тінг Лі з університету Торонто, Канада, вивчили властивості 12 зіркових потоків, які обертаються навколо нашої галактики. Ці потоки із зірок є залишками маленьких галактик і зоряних скупчень, які за час еволюції поглинув Чумацький Шлях.

[ + – ] Анімація, що показує тривимірне розташування окремих зірок у дюжині зіркових потоків. Кольори окремих точок відповідають швидкості зірок

"Ми змогли побачити, як ці потоки руйнуються під дією гравітації нашої галактики і поступово стають частиною Чумацького Шляху. У міру того, як наша галактика старіє, вона стає більшою", — каже Тінг Лі.

Вивчення зоряних потоків допомогло вченим зафіксувати присутність невидимої темної матерії, яка є частиною Чумацького Шляху.

[ + – ] Зоряні потоки навколо Чумацького Шляху. Ілюстрація Фото: SciTechDaily

Уявіть собі новорічну ялинку, яка знаходиться дуже далеко. У темряві ви бачите тільки її гірлянди, а не саму ялинку. Але форма гірлянд показує, як виглядає новорічне дерево. Так само й з потоками із зірок — їх орбіти вказують на присутність темної матерії", — Каже Герайнт Ф. Льюїс із Сіднейського університету, Австралія.

Ученим вдалося виміряти швидкість зіркових потоків, вивчити положення та рух зірок у них. Дослідники можуть використовувати свої спостереження і визначення хімічного складу зірок. Це допомагає зрозуміти де з'явилися ці зірки.

[ + – ] Приливне руйнування десяти кульових скупчень у Чумацькому Шляху за 8 мільярдів років. Червоні частинки показують темну матерію змодельованого Чумацького Шляху, а зелені частинки показують кульові скупчення, що руйнуються. Астрономи використовують ці потоки для вимірювання розподілу маси темної матерії в Чумацькому Шляху, а також історії акреції нашої галактики.

Ці зіркові потоки можуть бути залишками як маленьких галактик, які знищив і поглинув Чумацький Шлях, так і частиною зоряних скупчень.

"Ці різні способи походження дають різне уявлення про природу темної матерії", — говорить Алекс Джі з університету Чикаго.

Також нові спостереження допоможуть надати більше інформації про походження самого Чумацького Шляху, говорить Лі. За словами вчених, вони впевнені, що попереду на них чекає багато нових відкриттів, адже це лише початок дослідження.

Нагадуємо, що астрономи пояснили, як Чумацький Шлях набув такої форми і, що його спіральні рукави не вічні та можуть зникнути.

Фокус також писав, що вченим вдалося знайти галактику, де немає темної матерії.