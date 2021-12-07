Безслідно зникла. Астрономи виявили галактику, позбавлену темної матерії

Жодних ознак наявності темної матерії вчені не виявили в ультрадифузній галактиці, яка розташована на відстані 250 млн років від нас.

Нідерландські вчені проводили дослідження ультрадифузної карликової галактики AGC 114905 протягом 40 годин за допомогою потужних радіотелескопів, але так і не виявили слідів темної матерії, повідомляє SciTechDaily.

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Ультрадифузна галактика – це галактика, у якій дуже мало зірок і має дуже низьку світність. Але її розміри можуть бути дуже великими. У випадку з галактикою AGC 114905 слово "карликова" говорить про її світність, а не про розміри. Вона така ж величезна, як і наш Чумацький Шлях, але в ній у 1000 разів менше зірок.

[ + – ] Комплекс Very Large Array – це 27 радителескопів, із діаметрами антени 25 метрів. Фото: wikipedia

В одній із 6 галактик темної матерії не виявилося

Павел Манчера Пінья та його колеги з Гронінгенського університету, Нідерланди, виявили 6 галактик, у яких практично не було слідів наявності темної матерії. Інші вчені порекомендували провести ретельніший аналіз, щоб підтвердити свої спостереження. Тому астрономи провели дослідження ультрадифузної карликової галактики AGC 114905, яка розташована на відстані 250 млн світлових років від Землі за допомогою комплексу радіотелескопів Very Large Array у штаті Нью-Мексико, США. І їхні початкові результати спостережень підтвердились.

[ + – ] Галактика AGC 114905 Фото: SciTechDaily

Згідно з існуючою теорією, всі галактики, у тому числі й ультрадифузні, можуть існувати, якщо їх утримує разом темна матерія. У результаті отриманих даних після вивчення руху газу в галактиці AGC 114905 виявилося, що рух газу повністю пояснюється звичайною матерією.

Вони все ж таки існує

"Залишається проблема, яка полягає в тому, що теоретично в цій галактиці має бути темна матерія, а її там немає", — говорить Павел Манчера Пінья.

За словами Манчера Піньї, можливим поясненням відсутності темної матерії в галактиці AGC 114905 було б те, що її забрали довколишні галактики, але їх немає. Наразі астрономи вивчають другу ультрадифузну карликову галактику. Якщо й там вони не виявлять слідів темної матерії, значить, такі галактики все ж таки існують.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, чому темна матерія не захопила весь Усесвіт повністю.

Також Фокус писав про те, що детектор темної матерії міг випадково вловити темну енергію