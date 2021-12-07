Бесследно исчезла. Астрономы обнаружили галактику, лишенную темной материи

Никаких признаков наличия темной материи ученые не обнаружили в ультрадиффузной галактике, которая находится на расстоянии 250 млн лет от нас.

Нидерландские ученые проводили исследования ультрадиффузной карликовой галактики AGC 114905 в течении 40 часов с помощью мощных радиотелескопов, но так и не обнаружили следов темной материи, сообщает SciTechDaily.

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Ультрадиффузная галактика – это галактика, в которой очень мало звезд и у нее очень низкая светимость. Но ее размеры могут быть очень большими. В случае с галактикой AGC 114905 слово "карликовая" как раз говорит о ее светимости, а не о размерах. Она такая же огромная, как и наш Млечный Путь, но в ней в 1000 раз меньше звезд.

[ + – ] Комплекс Very Large Array - это 27 радителескопов, с диаметром антенны 25 метров. Фото: wikipedia

В одной из 6 галактик темной материи не оказалось

Павел Манчера Пинья и его коллеги из Гронингенского университета, Нидерланды, обнаружили 6 галактик, в которых практически не было следов наличия темной материи. Другие ученые порекомендовали провести более тщательный анализ, чтобы подтвердить свои наблюдения. Поэтому астрономы провели исследование ультрадиффузной карликовой галактики AGC 114905, которая находится на расстоянии 250 млн световых лет от Земли с помощью комплекса радиотелескопов Very Large Array, который находится в штате Нью-Мексико, США. И их первоначальные результаты наблюдений подтвердились.

[ + – ] Галактика AGC 114905 Фото: SciTechDaily

Согласно существующей теории все галактики, в том числе и ультрадиффузные могут существовать, если их удерживает вместе темная материя. В результате полученных данных, после изучения движения газа в галактике AGC 114905, оказалось, что движение газа полностью объясняется обычной материей.

Они все же существует

"Остается проблема, которая заключается в том, что в теории в этой галактике должна быть темная материя, а ее там нет", — говорит Павел Манчера Пинья.

По словам Манчера Пинья, возможным объяснением отсутствия темной материи в галактике AGC 114905, было бы то, что ее забрали близлежащие галактики, но их нет. Сейчас астрономы изучают вторую ультрадиффузную карликовую галактику. Если и там они не обнаружат следов темной материи, значит такие галактики все же существуют.

Напоминаем, что ученые выяснили, почему темная материя не захватила всю Вселенную полностью.

Также Фокус писал о том, что детектор темной материи мог случайно уловить темную энергию