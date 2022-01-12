Помогли звездные потоки. Астрономы нашли следы темной материи в Млечном Пути

Изучая звездные потоки вокруг нашей галактики ученые стали на шаг ближе к пониманию природы темной материи и происхождения Млечного Пути.

Астрономы составили карту 12 потоков из звезд, которые вращаются вокруг нашей галактики. Благодаря этому они могут открыть тайну происхождения темной материи и появления Млечного Пути, сообщает SciTechDaily.

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Новое исследование проливает свет на формирование Млечного Пути, как наша галактика росла на протяжении миллиардов лет, а также предоставляет новые данные о природе темной материи.

Используя наземные и космические телескопы международная группа ученых во главе с Тингом Ли из университета Торонто, Канада, изучили свойства 12 звездных потоков, которые вращаются вокруг нашей галактики. Эти потоки из звезд представляют собой остатки маленьких галактик и звездных скоплений, которые за время эволюции поглотил Млечный Путь.

[ + – ] Анимация, показывающая трехмерное расположение отдельных звезд в дюжине звездных потоков. Цвета отдельных точек соответствуют скорости звезд

"Мы смогли увидеть, как эти потоки разрушаются под действием гравитации нашей галактики и постепенно становятся частью Млечного Пути. По мере того, как наша галактика стареет, она становиться больше", — говорит Тинг Ли.

Изучение звездных потоков помогло ученым обнаружить присутствие невидимой темной материи, которая является частью Млечного Пути.

[ + – ] Звездные потоки вокруг Млечного Пути. Иллюстрация Фото: SciTechDaily

"Представьте себе новогоднюю елку, которая находится очень далеко. В темноте вы видите только ее гирлянды, а не саму елку. Но форма гирлянд показывает, как выглядит новогоднее дерево. То же самое и с потоками из звезд – их орбиты указывают на присутствие темной материи", — говорит Герайнт Ф. Льюис из Сиднейского университета, Австралия.

Ученым удалось измерить скорость звездных потоков, изучить положение и движение звезд в них. Исследователи могут использовать свои наблюдения и для определения химического состава звезд. Это помогает понять, где появились эти звезды.

[ + – ] Приливное разрушение десяти шаровых скоплений в Млечном Пути за 8 миллиардов лет. Красные частицы показывают темную материю смоделированного Млечного Пути, а зеленые частицы показывают разрушающиеся шаровые скопления. Звезды распадающегося шарового скопления образуют длинные звездные потоки/ Астрономы используют эти потоки для измерения распределения массы темной материи в Млечном Пути, а также истории аккреции нашей галактики

Данные звездные потоки могут быть остатками как маленьких галактик, которые уничтожил и поглотил Млечный Путь, так и часть звездных скоплений.

"Эти разные способы происхождения дают разное представление о природе темной материи", — говорит Алекс Джи из Чикагского университета.

Также новые наблюдения помогут предоставить больше информации и о происхождении самого Млечного Пути, говорит Ли. По словам ученых, они уверены, что впереди их ждет много новых открытий, ведь это только начало исследования.

Напоминаем, что астрономы объяснили, как Млечный Путь приобрел такую форму и, что его спиральные рукава не вечны и скоро могут исчезнуть.

Фокус также писал о том, что ученым удалось найти галактику, где нет темной материи.