Пов'язані ниточкою. Астрономи відкрили структуру, що з'єднує рукави Чумацького Шляху

Учені виявили довгу тонку нитку щільного газу, яка з'єднує два спіральні рукави нашої галактики.

Міжнародна група вчених виявила велику газове утворення, яке походить від центру галактики та з'єднує два спіральні рукави Чумацького Шляху. Цю структуру вчені назвали хвиля Ганготрі, і подібне відкриття зроблено вперше, повідомляє Phys.

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Астрономи вже знали, що інші галактики мають характерні особливості, які називають пір'ям. Це довгі нитки з газу з "вусиками", які з Землі мають вигляд пір'я. Але через складність у вивченні нашої галактики з Землі такі структури вчені ніколи не виявляли в Чумацькому Шляху.

Учені вивчали концентрацію оксиду вуглецю та виявили, що це частина великого газового утворення, яке йде з центру галактики та з'єднує 2 її рукави.

[ + – ] Чумацький шлях Фото: Apophis

Астрономи дали цьому утворенню назву — хвиля Гангорті. Саме так називається льодовик у Гімалаях, який дав початок індійській річці Ганг. За словами астрономів, приблизна маса цієї структури дорівнює 9 млн мас нашого Сонця.

Також астрономи виявили, що хвиля Ганготрі має унікальну особливість: вона не пряма, а схожа на синусоїду.

За словами вчених, на цю структуру має впливати якась сила, і її можна буде виявити в майбутньому. Тепер учені ще ретельніше зосередилися на вивченні газу в нашій галактиці, сподіваючись знайти нове пір'я.

Нагадуємо, що астрономи виявили, що галактики-супутники Чумацького Шляху не завжди були такими, а це означає, що історію Чумацького Шляху доведеться переписати. Також учені виявили "невідомий рукав" Чумацького Шляху.