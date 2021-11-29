Связаны ниточкой. Астрономы открыли структуру, соединяющую рукава Млечного Пути

Ученые обнаружили длинную тонкую нить плотного газа, которая соединяет два спиральных рукава нашей галактики.

Международная группа ученых обнаружила большое газовое образование, которое исходит от центра галактики и соединяет два спиральных рукава Млечного Пути. Эту структуру ученые назвали волна Ганготри и подобное открытие сделано впервые, сообщает Phys.

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Астрономы уже знали, что у других галактик есть характерные особенности, которые называют перьями. Это длинные нити из газа с "усиками", которые с Земли выглядят как перья. Но из-за сложности в изучении нашей галактики с Земли, такие структуры ученые никогда не обнаруживали в Млечном Пути.

Ученые изучали концентрацию оксида углерода и обнаружили, что это часть большого газового образования, которое идет из центра галактики и соединяет 2 ее рукава.

[ + – ] Млечный путь Фото: ESA

Астрономы дали этому образованию название — волна Гангорти. Именно так называется ледник в Гималаях, который дал начало индийской реке Ганг. По словам астрономов, приблизительная масса этой структуры равна массе в 9 млн масс нашего Солнца.

Также астрономы обнаружили, что волна Ганготри имеет уникальную особенность: она не прямая, а похожа на синусоиду.

По словам ученых, на эту структуру должна влиять какая-то сила, и ее можно будет обнаружить в будущем. Теперь ученые еще усердней сосредоточились на изучении газа в нашей галактике в надеже найти новые перья.

Напоминаем, что астрономы обнаружили, что галактики-спутники Млечного Пути не всегда были таковыми, а это означает, что историю Млечного Пути придется переписать. Также ученые обнаружили "неизвестный рукав" Млечного Пути.