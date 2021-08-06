Скрывался на видном месте. Астрономы могли обнаружить еще один рукав Млечного Пути

Ранее неизвестный "рукав" Рогоз был обнаружен с помощью радиотелескопа FAST. Эксперты считают, что он также может быть и газовой нитью.

Млечный Путь — довольно загадочное место и его сложно понять. От ученых многое скрывается, однако порой случается такая находка, которая заставляет задуматься: как такое можно было упустить? Недавно выявленная структура под названием Рогоз является именно таким открытием, пишет Science Alert.

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Она представляет собой длинный завиток газа, который настолько велик, что исследователи не уверены, может ли он быть частью галактического спирального рукава.

Важно отметить, что спиральная структура нашей галактики плохо изучена и требует дополнительных исследований. Млечный Путь имеет, как минимум, 5 спиральных рукавов:

рукав Лебедя,

рукав Ориона,

рукав Персея,

рукав Стрельца

рукав Центавра.

[ + – ] 5 спиральных рукавов Млечного Пути: рукав Лебедя, рукав Ориона, рукав Персея, рукав Стрельца и рукав Центавра.

Но даже если эта новая структура не является спиральным рукавом, Рогоз может быть крупнейшей газовой нитью.

"Пока что эта структура является самой огромной и самой далекой нитью в галактике. Но как она образуется в таком галактическом месте, мы пока не знаем", — рассказывают астрономы из Нанкинского университета.

Чем может быть эта структура?

Как вариант, Рогоз может быть частью нового рукава, хотя и озадачивает тот факт, что структура соответствует искривлению галактического диска не полностью.

Существует несколько причин, по которым трудно отобразить Млечный Путь в трех измерениях. Во-первых, довольно трудно определить расстояния до космических объектов. Во-вторых, в нашей галактике происходят разные явления, поэтому бывает трудно понять, является ли новое открытие значимой группой или просто случайным скоплением, разбросанным вдоль линии прямой видимости.

Исследование с помощью радиотелескопа FAST

Чтобы обнаружить облака нейтрального атомарного водорода (HI), необходимого для распознания Рогоз, команда под руководством астронома Чонг Ли из Нанкинского университета использовала радиотелескоп FAST.

Эти облака, как правило, размещены в спиральных рукавах галактик, напоминающих наш Млечный Путь. Изучая небольшие различия в водородном свете, можно отобразить расположение и количество рукавов Млечного Пути изнутри.

[ + – ] Радиотелескоп FAST на юге Китая.

Для поиска радиоизлучений HI, в августе 2019 года астрономы применили FAST. Полученные данные показали, что это оказалась большая структура.

Когда они вычислили, с какой скоростью она двигалась, они были шокированы: ее скорость соответствовала расстоянию около 71 750 световых лет от галактического центра.

Согласно данным FAST, это расстояние означает, что объект невероятно большой, его размер составляет около 675 световых лет в ширину и 3590 световых лет в длину. Однако когда исследователи объединили свои результаты с данными HI 4-PI Survey, они выяснили, что размер структуры может быть гораздо больше — около 16 300 световых лет в длину.

Нерешенные вопросы

Большинство газовых нитей расположены гораздо ближе к галактическому центру и связаны со спиральными рукавами. Если это нить, то непонятно, как Рогоз мог сформироваться и остаться за пределами известных спиральных рукавов Млечного Пути.

И в то же время, если это спиральный рукав, то это тоже странно. Галактический диск Млечного Пути неустойчивый и деформирован в результате столкновения с другой галактикой, произошедшего давным-давно. Однако форма Рогоза не полностью соответствует этому искривлению, что должно было произойти, если бы он был спиральным рукавом.

"Несмотря на то, что эти вопросы остаются открытыми, наблюдения дают новое представление о нашем понимании галактической структуры", — заключили ученые.