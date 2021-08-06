Ховався на видному місці. Астрономи могли виявити ще один рукав Чумацького Шляху

Раніше невідомий "рукав" Рогоз був виявлений за допомогою радіотелескопу FAST. Експерти вважають, що він також може бути й газовою ниткою.

Чумацький Шлях — досить загадкове місце, і його складно зрозуміти. Від учених багато що заховано, проте інколи трапляється така знахідка, яка змушує задуматися: як таке можна було проґавити? Нещодавно виявлена структура під назвою Рогоз є саме таким відкриттям, пише Science Alert.

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Вона являє собою довгий завиток газу, настільки великий, що дослідники не впевнені, чи може він бути частиною галактичного спірального рукава.

Важливо відзначити, що спіральна структура нашої галактики погано вивчена та вимагає додаткових досліджень. Чумацький Шлях має, як мінімум, 5 спіральних рукавів:

рукав Лебедя,

рукав Оріона,

рукав Персея,

рукав Стрільця,

рукав Центавра.

[ + – ] 5 спіральних рукавів Чумацького Шляху: рукав Лебедя, рукав Оріона, рукав Персея, рукав Стрільця та рукав Центавра.

Але навіть якщо ця нова структура не є спіральним рукавом, Рогоз може бути найбільшою газовою ниткою.

"Поки що ця структура є найбільшою та найдальшою ниткою в галактиці. Але як вона утворюється в такому галактичному місці, ми поки не знаємо", — розповідають астрономи з Нанкінського університету.

Чим може бути ця структура?

Як варіант, Рогоз може бути частиною нового рукава, хоча й спантеличує той факт, що структура відповідає викривленню галактичного диска в повному обсязі.

Існує кілька причин, за якими важко відобразити Чумацький Шлях у трьох вимірах. По-перше, досить важко визначити відстані до космічних об'єктів. По-друге, у нашій галактиці відбуваються різні явища, тому буває важко зрозуміти, чи є нове відкриття значущою групою або просто випадковим скупченням, розкиданим уздовж лінії прямої видимості.

Дослідження за допомогою радіотелескопу FAST

Щоб виявити хмари нейтрального атомарного водню (HI), необхідного для розпізнання Рогоз, команда під керівництвом астронома Чонг Лі з Нанкінського університету використовувала радіотелескоп FAST.

Ці хмари, як правило, розміщені в спіральних рукавах галактик, що нагадують наш Чумацький Шлях. Вивчаючи невеликі відмінності в водневому світлі, можна відобразити розташування та кількість рукавів Чумацького Шляху зсередини.

[ + – ] Радіотелескоп FAST на півдні Китаю.

Для пошуку радіовипромінень HI у серпні 2019 року астрономи застосували FAST. Отримані дані показали, що це була велика структура.

Коли вони вирахували, із якою швидкістю вона рухалася, вони були шоковані: її швидкість відповідала відстані близько 71 750 світлових років від галактичного центру.

Згідно з даними FAST, ця відстань означає, що об'єкт неймовірно великий, його розмір становить близько 675 світлових років у ширину та 3590 світлових років у довжину. Однак коли дослідники об'єднали свої результати з даними HI 4-PI Survey, вони з'ясували, що розмір структури може бути набагато більшим — близько 16 300 світлових років у довжину.

Невирішені питання

Більшість газових ниток розташовані набагато ближче до галактичного центру та пов'язані зі спіральними рукавами. Якщо це нитка, то незрозуміло, як Рогоз міг сформуватися та залишитися за межами відомих спіральних рукавів Чумацького Шляху.

І в той же час, якщо це спіральний рукав, то це теж дивно. Галактичний диск Чумацького Шляху нестійкий і деформований у результаті зіткнення з іншою галактикою, що сталося давним-давно. Однак форма Рогоза в повному обсязі відповідає цьому викривленню, що повинно було статися, якби він був спіральним рукавом.

"Не дивлячись на те, що ці питання залишаються відкритими, спостереження дають нове уявлення про наше розуміння галактичної структури", — підсумували вчені.