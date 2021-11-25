Загадка галактик-компаньонов. Астрономы считают, что историю Млечного Пути придется переписать

По словам астрономов, галактики, которые считались постоянными компаньонами Млечного Пути, оказались новичками в нашей галактической среде.

Десятки лет считалось, что карликовые галактики, окружающие Млечный Путь являются постоянными компаньонами нашей галактики на протяжении многих миллиардов лет. Благодаря новым данным, полученным с помощью космического телескопа Gaia, астрономы изучили характер движения этих галактик и получили удивительные результаты, сообщает Phys.

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Франсуа Хаммер из Парижской обсерватории и его коллеги из других стран воспользовались данными космического телескопа Gaia, чтобы изучить движение 40 карликовых галактик, окружающих Млечный путь.

[ + – ] Млечный Путь окружают около 50 карликовых галактик. Две самые известные из них называются Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако. Фото: phys.org

Быстрые галактики

В результате исследования, ученые выяснили, что эти галактики двигаются намного быстрее, чем гигантские звезды и звездные скопления вокруг нашей галактики. Это происходит настолько быстро, что эти галактики еще не подверглись сильному влиянию Млечного Пути и не были поглощены нашей галактикой.

Подобное поглощение произошло 8-10 миллиардов лет с карликовой галактикой Гайя-Энцелад, а 4-5 млрд лет назад Млечный путь захватил Карликовую эллиптическую галактику в Стрельце и сейчас происходит процесс слияния. Энергия звезд последней выше, чем у звезд галактики Гайя-Энцелад и это указывает на то, что она позже подверглась влиянию нашей галактики, говорят ученые.

[ + – ] Млечный путь Фото: wikipedia

А у карликовых галактик из нового исследования энергия звезд еще больше и это говорит о том, что они прибыли к Млечному Пути в течение последних нескольких миллиардов лет.

"Пролетят ли эти галактики мимо или станут спутниками Млечного Пути, сказать пока сложно", — говорит Франсуа Хаммер

Встреча нашей галактикой — это верная смерть

По словам ученых, если галактика становится спутником Млечного Пути – это означает для нее верную смерть. Благодаря своему гравитационному притяжению или приливной силе, наша галактика старается захватить и со временем уничтожить карликовую галактику во время ее очередного пролета. Раньше считалось, что только большое количество темной материи у карликовой галактики может удержать вещество в галактике вместе и не позволить ей разделиться на части. Поэтому карликовые галактики считались спутниками Млечного Пути, которые вращаются вокруг нашей галактики миллиарды лет.

[ + – ] Космический телескоп Gaia Фото: wikipedia

Исходя из того, что согласно данным космического телескопа Gaia, исследуемые карликовые галактики новички в нашей галактической среде, у них не обязательно должна быть темная материя. Поэтому нужно понять сбалансированы ли эти системы или, скорее, в процессе разрушения, говорит Хаммер.

"Теперь очевидно, что история Млечного Пути немного другая, чем считалось раньше. Мы будем искать дальше и надеемся открыть новые вехи в истории нашей галактики", — говорит Тимо Прусти, ученый из Европейского космического агентства.