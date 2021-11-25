Загадка галактик-компаньонов. Астрономы считают, что историю Млечного Пути придется переписать
По словам астрономов, галактики, которые считались постоянными компаньонами Млечного Пути, оказались новичками в нашей галактической среде.
Десятки лет считалось, что карликовые галактики, окружающие Млечный Путь являются постоянными компаньонами нашей галактики на протяжении многих миллиардов лет. Благодаря новым данным, полученным с помощью космического телескопа Gaia, астрономы изучили характер движения этих галактик и получили удивительные результаты, сообщает Phys.
Франсуа Хаммер из Парижской обсерватории и его коллеги из других стран воспользовались данными космического телескопа Gaia, чтобы изучить движение 40 карликовых галактик, окружающих Млечный путь.
Быстрые галактики
В результате исследования, ученые выяснили, что эти галактики двигаются намного быстрее, чем гигантские звезды и звездные скопления вокруг нашей галактики. Это происходит настолько быстро, что эти галактики еще не подверглись сильному влиянию Млечного Пути и не были поглощены нашей галактикой.
Подобное поглощение произошло 8-10 миллиардов лет с карликовой галактикой Гайя-Энцелад, а 4-5 млрд лет назад Млечный путь захватил Карликовую эллиптическую галактику в Стрельце и сейчас происходит процесс слияния. Энергия звезд последней выше, чем у звезд галактики Гайя-Энцелад и это указывает на то, что она позже подверглась влиянию нашей галактики, говорят ученые.
А у карликовых галактик из нового исследования энергия звезд еще больше и это говорит о том, что они прибыли к Млечному Пути в течение последних нескольких миллиардов лет.
"Пролетят ли эти галактики мимо или станут спутниками Млечного Пути, сказать пока сложно", — говорит Франсуа Хаммер
Встреча нашей галактикой — это верная смерть
По словам ученых, если галактика становится спутником Млечного Пути – это означает для нее верную смерть. Благодаря своему гравитационному притяжению или приливной силе, наша галактика старается захватить и со временем уничтожить карликовую галактику во время ее очередного пролета. Раньше считалось, что только большое количество темной материи у карликовой галактики может удержать вещество в галактике вместе и не позволить ей разделиться на части. Поэтому карликовые галактики считались спутниками Млечного Пути, которые вращаются вокруг нашей галактики миллиарды лет.
Исходя из того, что согласно данным космического телескопа Gaia, исследуемые карликовые галактики новички в нашей галактической среде, у них не обязательно должна быть темная материя. Поэтому нужно понять сбалансированы ли эти системы или, скорее, в процессе разрушения, говорит Хаммер.
"Теперь очевидно, что история Млечного Пути немного другая, чем считалось раньше. Мы будем искать дальше и надеемся открыть новые вехи в истории нашей галактики", — говорит Тимо Прусти, ученый из Европейского космического агентства.