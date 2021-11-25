Загадка галактик-компаньйонів. Астрономи вважають, що історію Чумацького Шляху доведеться переписати

За словами астрономів, галактики, які вважалися постійними компаньйонами Чумацького Шляху, виявилися новачками в нашому галактичному середовищі.

Десятки років вважалося, що карликові галактики, що оточують Чумацький Шлях, є постійними компаньйонами нашої галактики протягом багатьох мільярдів років. Завдяки новим даним, отриманим за допомогою космічного телескопа Gaia, астрономи вивчили характер руху цих галактик та отримали дивовижні результати, повідомляє Phys.

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Франсуа Хаммер з Паризької обсерваторії та його колеги з інших країн скористалися даними космічного телескопа Gaia, щоб вивчити рух 40 карликових галактик, що оточують Чумацький шлях.

[ + – ] Чумацький Шлях оточують близько 50 карликових галактик. Дві найвідоміші з них називаються Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара. Фото: phys.org

Швидкі галактики

У результаті дослідження вчені з'ясували, що ці галактики рухаються набагато швидше, ніж гігантські зірки і зоряні скупчення навколо нашої галактики. Це відбувається настільки швидко, що ці галактики ще не зазнали сильного впливу Чумацького Шляху і не були поглинені нашою галактикою.

Подібне поглинання сталося 8-10 мільярдів років з карликовою галактикою Гайя-Енцелад, а 4-5 млрд років тому Чумацький шлях захопив карликову еліптичну галактику в Стрільці і зараз відбувається процес злиття. Енергія зірок останньої вище, ніж у зірок галактики Гайя-Енцелад і це вказує на те, що вона пізніше зазнала впливу нашої галактики, кажуть учені.

[ + – ] Чумацький шлях Фото: wikipedia

А в карликових галактик з нового дослідження енергія зірок ще більша і це говорить про те, що вони прибули до Чумацького Шляху протягом останніх кількох мільярдів років.

"Чи пролетять ці галактики повз, чи стануть супутниками Чумацького Шляху, сказати поки що складно", — говорить Франсуа Хаммер

Зустріч нашої галактикою – це вірна смерть

За словами вчених, якщо галактика стає супутником Чумацького Шляху, це означає для неї вірну смерть. Завдяки своєму гравітаційному тяжінню або припливній силі наша галактика намагається захопити і згодом знищити карликову галактику під час її чергового прольоту. Раніше вважалося, що тільки велика кількість темної матерії в карликової галактики може утримати речовину в галактиці разом і не дозволити їй розділитись на частини. Тому карликові галактики вважалися супутниками Чумацького Шляху, які обертаються довкола нашої галактики мільярди років.

[ + – ] Космічний телескоп Gaia Фото: wikipedia

Виходячи з того, що згідно з даними космічного телескопа Gaia, досліджувані карликові галактики новачки в нашому галактичному середовищі, у них не обов'язково має бути темна матерія. Тому потрібно зрозуміти збалансовані ці системи чи, швидше, у процесі руйнування, каже Хаммер.

"Тепер очевидно, що історія Чумацького Шляху трохи інша, ніж вважалося раніше. Ми шукатимемо далі і сподіваємося відкрити нові віхи в історії нашої галактики", — говорить Тімо Прусті, учений із Європейського космічного агентства.