Дом, милый дом! Солнечная система живет внутри пузыря шириной в тысячу световых лет

Солнце, Земля и вся Солнечная система находятся внутри огромного пузыря и попали мы туда "всего" несколько миллионов лет назад.

Наше Солнце находится в спиральном рукаве галактики Млечный Путь, который называется рукавом Ориона. Но Солнечная система и ближайшие к нам звездные системы находятся внутри огромного образования, которое называется Местный пузырь, ширина которого 1000 световых лет. О том, как появился этот пузырь и как Земля и Солнце оказались внутри этого космического образования, пишет Forbes.

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Космическое образование под названием Местный пузырь, шириной 1 тысяча световых лет образовался в результате превращения звезд в сверхновые примерно 10-20 млн лет назад. Газ и пыль после взрыва звезды образуют молекулярные облака, в которых рождаются звезды. И в нашем Местном пузыре тоже есть такие области. По словам ученых нашу звездную систему окружают тысячи молодых звезд, которые сформировались и продолжают свое развитие, но не внутри пузыря, а на его поверхности.

[ + – ] Художественная иллюстрация Местного пузыря с образованием звезд на его поверхности. Теперь ученые показали, как цепь событий, начавшаяся 14 миллионов лет назад со взырва множества мощных сверхновых, привела к созданию огромного пузыря, ответственного за формирование всех молодых звезд в пределах 500 световых лет от Солнца и Земли Фото: NASA

С помощью данных от космического телескопа Gaia ученые смогли заглянуть в прошлое и увидеть, как 14 млн лет назад появился Местный пузырь, который можно назвать нашим домом.

"По нашим расчетам, примерно 15 сверхновых взорвались за миллионы лет, чтобы появился этот Местный пузырь", — говорит Кэтрин Цукер из Института исследований космоса с помощью космических телескопов NASA.

В ходе наблюдений ученые выяснили, что все известные молекулярные облака, в которых рождаются молодые звезды в пределах 500 световых лет от Солнца находятся на поверхности Местного пузыря и имеют почти одинаковую форму.

[ + – ] Ученые создали анимацию, чтобы показать, как появился Местный пузырь и области звездообразования на нем

Местный пузырь состоит из высокотемпературной плазмы низкой плотности и окружен оболочкой из холодного нейтрального газа и пыли. Он замедляет свое движение в пространстве, хотя, по словам ученых, его скорость движения сейчас составляет примерно 6,5 км/с.

По мере своего расширения в Местный пузырь разделяется на части и формируются молекулярные облака, в которых существуют все известные молодые звезды. По словам ученых, Солнечная система оказалась как раз в центре Местного пузыря и Солнце вошло в него "всего" примерно 5 млн лет назад. Учитывая размеры Местного пузыря и способ его рождения, вполне вероятно, что в нашей галактике существует много таких пузырей. Ученые планируют найти еще больше таких космических образований, чтобы выяснить как они взаимодействуют между собой.

Что касается рукава Ориона, в котором находится наша Солнечная система, то его ширина примерно 3,5 тысячи световых лет, а длина – примерно 11 тысяч световых лет.

[ + – ] Рукав Ориона и соседние с ним рукава нашей галактики Фото: wikipedia

Напоминаем, что, изучая звездные потоки, окружающие Млечный Путь, астрономы нашли следы темной материи в нашей галактике.

Фокус уже писал об истории формирования Млечного Пути, где он находится во Вселенной и с какой скорость перемещается в пространстве.

Как уже писал Фокус, астрономы открыли структуру, которая соединяет рукава Млечного Пути.