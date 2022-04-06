Анатомія галактики. Учені створили першу карту однієї з "кісток" Чумацького Шляху

Ця кістка є довгою щільною ниткою холодного газу в найщільнішій частині одного зі спіральних рукавів нашої галактики.

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Учені вперше отримали максимально повну картину цієї кістки, яка у довжину протирається на 195 світлових років. Також дослідникам вдалося отримати повну інформацію про магнітні поля у цій газовій нитці за допомогою Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії (SOFIA), повідомляє ScienceAlert.

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Що таке кістка Чумацького Шляху?

Кістки в тілі є найщільнішою частиною організму. Також кістки Чумацького Шляху є найбільш щільною частиною рукавів галактики. Вони є довгими нитками холодного газу.

Учені ще в 2013 році вперше виявили одну з так званих кісток. Наразі вже відомо про існування 18 таких щільних ниток. У нашій галактиці утворення нових зірок відбувається з досить низькою швидкістю, але зазвичай зіркоутворення відбувається у цих кістках.

[ + – ] Кістки у тілі є найщільнішою частиною організму. Також кістки Чумацького Шляху є найбільш щільною частиною рукавів галактики. Фото: Mouthwash

Головною властивістю цих кісток є те, що вони повинні бути принаймні в 50 разів довші за свою ширину, а також розташовуватися близько і здебільшого паралельно галактичній площині. Астрономи вже ретельно провели вивчення розмірів, маси, температури цих ниток із газу. Але щодо магнітних полів у цих кістках, то інформації було недостатньо.

[ + – ] На німці показані лінії магнітного ополя щільної нитки з газу під назвою G47 Фото: ScienceAlert

Магнітні поля кісток та їх вивчення

Ян Стівенс з Університету Ворсестер, штат Массачусетс, та його колеги використовували для вивчення магнітних полів галактичних кісток Стратосферну обсерваторію інфрачервоної астрономії (SOFIA). Це звичайний літак Боїнг, який напханий необхідним науковим обладнанням і літає високо в атмосфері Землі. Вони вирішили вивчити 10 кісток і першою стала кістка під назвою G47.

[ + – ] Стратосферна обсерваторія ІЧ-астрономії (SOFIA) Фото: wikipedia

"Ми змогли отримати інформацію про напрямок магнітного поля в цій кістці. Адже магнітні поля можуть визначати швидкість утворення зірок у газовій хмарі. Вони також можуть спрямовувати потік газу, формувати ці кістки та впливати на кількість і розмір найщільніших газових утворень, з яких з'являються зірки", — каже Стівенс.

За словами вченого, якщо нанести на карту орієнтацію полів у просторі, то можна визначити, наскільки сильно магнітні поля впливають на процес зореутворення. Результати дослідження показали, що магнітні поля іноді, але частіше не перпендикулярні до центру кістки. Але там, де магнітне поле перпендикулярне, відбувається найбільш активне утворення нових зірок. В інших ділянках магнітні поля або паралельні центру кістки, або вирівняні випадковим чином.

Також учені дійшли висновку, що магнітні поля відіграють важливу роль у запобіганні руйнуванню кістки G47. Нові дані можуть допомогти краще зрозуміти не лише структуру спіральних галактик, якою є Чумацький Шлях, а й процес зореутворення, який у них відбувається, кажуть вчені.

Фокус уже писав, що наше небо може зміниться назавжди. Адже потік зіркового газу вріжеться в Чумацький Шлях раніше, ніж очікується. Потік Магеллана рухається до нашої галактики і при зіткненні змінить ландшафт нічного неба.

Також учені з'ясували, чому галактика Чумацького Шляху набула своєї відомої тепер форми. У той самий час дослідники дійшли висновку, що спіральні рукави нашої галактики можуть зникнути.

Як повідомляв Фокус раніше, одна з ділянок Чумацького Шляху виявилася набагато старшою за решту його частини на 2 млрд років.