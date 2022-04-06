Анатомия галактики. Ученые создали первую карту одной из "костей" Млечного Пути

Эта кость является длинной плотной нитью холодного газа в самой плотной части одного из спиральных рукавов нашей галактики.

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Ученые впервые получили максимально полную картину этой кости, которая в длину протирается на 195 световых лет. Также исследователям удалось получить полную информацию о магнитных полях в этой газовой нити с помощью Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA), сообщает ScienceAlert.

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Что такое кость Млечного Пути?

Кости в человеческом теле являются самой плотно частью организма. Так же кости Млечного Пути являются самой плотной частью рукавов галактики. Они представляют собой длинные нити холодного газа.

Ученые еще в 2013 году впервые обнаружили одну из так называемых костей. Сейчас уже известно о существовании 18 таких плотных нитей. В нашей галактике образование новых звезд происходит с достаточно низкой скоростью, но обычно звездообразование происходит в этих костях.

[ + – ] Кости в человеческом теле являются самой плотно частью организма. Так же кости Млечного Пути являются самой плотной частью рукавов галактики Фото: SciTechDaily

Главным свойством эти костей является то, что они должны быть по крайней мере в 50 раз длиннее своей ширины, а также располагаться близко и в основном параллельно галактической плоскости. Астрономы уже провели тщательно изучение размеров, массы, температуры этих нитей из газа. Но что касается магнитных полей в этих костях, то информации было недостаточно.

[ + – ] На нимке показаны линии магнитног ополя плотной нити из газа под названием G47 Фото: ScienceAlert

Магнитные поля костей и их изучение

Ян Стивенс из Университета Ворсестер, штат Массачусетс, и его коллеги использовали для изучения магнитных полей галактических костей Стратосферную обсерваторию инфракрасной астрономии (SOFIA). Это обычный самолет Боинг, который напичкан необходимым научным оборудованием и летает высоко в атмосфере Земли. Они решили изучить 10 костей и первой стала кость с названием G47.

[ + – ] Стратосферная обсерватория ИК-астрономии (SOFIA) Фото: wikipedia

"Мы смогли получить информацию о направлении магнитного поля в этой кости. Ведь магнитные поля могут определять скорость образования звезд в газовом облаке. Они также могут направлять поток газа, формировать эти кости и влиять на количество и размер самых плотных газовых образований из которых появляются звезды", — говорит Стивенс.

По словам ученого, если нанести на карту ориентацию полей в пространстве, то можно определить насколько сильно магнитные поля влияют на процесс звездообразования. Результаты исследования показали, что магнитные поля иногда, но чаще не перпендикулярны центру кости. Но там, где магнитное поле перпендикулярно, происходит наиболее активное образование новых звезд. В других областях магнитные поля либо параллельны центру кости, либо выровнены случайным образом.

Также ученые пришли к выводу, что магнитные поля играют важную роль в предотвращении разрушения кости G47. Новые данные могут помочь лучше понять не только структуру спиральных галактик, которой является Млечный Путь, но и процесс звездообразование, который в них происходит, говорят ученые.

Фокус уже писал о том, что наше небо может изменится навсегда. Ведь поток звездного газа врежется в Млечный Путь раньше ожидаемого. Магелланов поток движется к нашей галактике и при столкновении изменит ландшафт ночного неба.

Также ученые выяснили, почему галактика Млечный Путь приобрела свою известную теперь форму. В то же время исследователи пришли к выводу, что спиральные рукава нашей галактики могут исчезнуть.

Как сообщал Фокус ранее, одна из областей Млечного Пути оказалась намного старше остальной его части на 2 млрд лет.