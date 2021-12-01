Небо изменится навсегда. Поток звездного газа врежется в Млечный Путь раньше ожидаемого

Магелланов поток движется к нашей галактике и при столкновении изменит ландшафт ночного неба.

Млечный Путь ведет борьбу со своими ближайшими соседями – карликовыми галактиками Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако. Эти галактики разрываются на части как под действием гравитации Млечного Пути, так под влиянием друг друга. В результате этой борьбы образовалась длинная газовая дуга – Магелланов поток, и он двигается к нашей галактике и однажды столкнется с ней и это случится раньше, чем думали астрономы, сообщает Space.

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Учитывая тот факт, что совокупная масса обеих карликовых галактик составляет 17 млрд масс Солнца, а это в 100 раз меньше, чем у Млечного Пути, они не могут противостоять влиянию нашей галактики. Когда образованный в результате Магелланов поток столкнется с Млечным Путем, то он заполнит галактику звездообразующим газом и навсегда изменит ландшафт ночного неба.

[ + – ] Большое Магелланово облако Фото: NASA

Новое исследование

В новом исследовании говорится, что Магелланов поток находится намного ближе к нашей галактике, чем предполагали ученые раньше. Это расстояние астрономы оценили в 65 тысяч световых лет, а это в 5 раз ближе, чем давали предыдущие оценки. Новые данные говорят о том, что масса Магелланова потока также в 5 раз меньше, чем предполагалось, и что он столкнется с нашей галактикой намного раньше – в течение примерно 50 млн лет.

"Наше моделирование показывает, что поток находится ближе к Млечному Пути, в основном во внешней части диска нашей галактики", — говорит Скотт Луккини из Висконсинского университета в Мадисоне, США.

[ + – ] Малое Магелланово облако Фото: wikipedia

Оболочка из газа

В своем предыдущем исследовании Луккини и его коллеги выяснили, что Большое Магелланово Облако окружает гало из горячего ионизированного газа, температура которого достигает 500 000 градусов Цельсия. Ученые назвали эту горячую оболочку Магелланова Корона.

По словам ученых, эта оболочка увеличивает общую массу карликовых галактик и должна значительно увеличить трение и давление, оказываемые на две галактики при их движении через корону.

[ + – ] Магелланов поток. Вверху: распределение нейтрального водорода Магелланова потока (розовый) в радиодиапазоне наложена на изображение Галактики в видимом диапазоне. Внизу: карта плотностей Магелланова потока. Фото: wikipedia

Результаты исследования

Учитывая эти данные, ученые создали компьютерную модель, чтобы проследить за историей карликовых галактик и потока. Исследователи выяснили, что Большое и Малое Магеллановы облака вращаются друг вокруг друга 3 млрд лет. Когда позже их с помощью гравитации притянул Млечный Путь, меньшая галактика во время вращения извергала газ и формировала Магелланов Поток. Оказалось, что он движется по направлению к нашей галактике, а не наоборот, как считалось раньше, и находится всего в 65 тысячах световых лет от нее. Что касается карликовых галактик, то Большое Магелланово облако находится на расстоянии около 180 тысяч световых лет, а Малое – на расстоянии 200 тысяч световых лет.

По словам ученых все, что они знали о Магеллановом потоке нужно переосмыслить. И когда наша галактика поглотит этот поток, он наполнит Млечный Путь новым звездообразующим газом, что приведет к изменению ландшафта ночного неба. Но это увидят наши далекие предки через десятки миллионов лет.