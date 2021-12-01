Небо зміниться назавжди. Потік зоряного газу вріжеться в Чумацький Шлях раніше, ніж очікували

Потік Магеллана рухається до нашої галактики та при зіткненні змінить ландшафт нічного неба.

Чумацький Шлях веде боротьбу зі своїми найближчими сусідами – карликовими галактиками Велика Магелланова Хмара та Мала Магелланова Хмара. Ці галактики розриваються на частини як під упливом гравітації Чумацького Шляху, так і під упливом одне одного. У результаті цієї боротьби утворилася довга газова дуга — Магелланів потік, і він рухається до нашої галактики й одного разу зіткнеться з нею, і це станеться раніше, ніж думали астрономи, повідомляє Space.

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Враховуючи той факт, що сукупна маса обох карликових галактик становить 17 млрд мас Сонця, а це в 100 разів менше, ніж у Чумацького Шляху, вони не можуть протистояти впливу нашої галактики. Коли утворений у результаті Магелланів потік зіткнеться з Чумацьким Шляхом, то він заповнить галактику зоряним газом і назавжди змінить ландшафт нічного неба.

[ + – ] Велика Магелланова Хмара Фото: ISS

Нове дослідження

У новому дослідженні говориться, що Магелланів потік розташований набагато ближче до нашої галактики, ніж припускали вчені раніше. Цю відстань астрономи оцінили в 65 тисяч світлових років, а це в 5 разів ближче, ніж давали попередні оцінки. Нові дані говорять про те, що маса Магелланового потоку також у 5 разів менша, ніж передбачалося, і що він зіткнеться з нашою галактикою набагато раніше — протягом приблизно 50 млн років.

"Наше моделювання показує, що потік розташований ближче до Чумацького Шляху, в основному в зовнішній частині диска нашої галактики", — говорить Скотт Лукіні з університету Вісконсіна в Мадісоні, США.

[ + – ] Мала Магелланова Хмара Фото: wikipedia

Оболонка з газу

У своєму попередньому дослідженні Лукіні та його колеги з'ясували, що Велика Магелланова Хмара оточує гало з гарячого іонізованого газу, температура якого досягає 500 000 градусів за Цельсієм. Учені назвали цю гарячу оболонку Магелланова Корона.

За словами вчених, ця оболонка збільшує загальну масу карликових галактик і має значно збільшити тертя й тиск, що чиниться на дві галактики під час їхнього руху через корону.

[ + – ] Магелланів потік. Угорі: розподіл нейтрального водню Магелланового потоку (рожевий) у радіодіапазоні накладено на зображення Галактики у видимому діапазоні. Внизу: карта густин Магелланового потоку. Фото: wikipedia

Результати дослідження

Враховуючи ці дані, учені створили комп'ютерну модель, щоб простежити історію карликових галактик і потоку. Дослідники з'ясували, що Велика та Мала Магелланові Хмари обертаються одна навколо одної 3 млрд років. Коли їх за допомогою гравітації притягнув Чумацький Шлях, менша галактика під час обертання вивергала газ і формувала Магелланів Потік. Виявилося, що він рухається до нашої галактики, а не навпаки, як вважалося раніше, і розташований усього в 65 тисяч світлових років від неї. Що стосується карликових галактик, то Велика Магелланова Хмара розташована на відстані близько 180 тисяч світлових років, а Мала — на відстані 200 тисяч світлових років.

За словами вчених, усе, що вони знали про Магеллановий Потік, потрібно переосмислити. І коли наша галактика поглине цей потік, він наповнить Чумацький Шлях новим зоряним газом, що призведе до зміни ландшафту нічного неба. Але це побачать наші далекі пращури через десятки мільйонів років.