"Вояджеры" и "Новые горизонты". Самые далекие космические аппараты землян: где они сейчас

На сегодня 5 космических аппаратов либо уже достигли края Солнечной системы, либо скоро там будут.

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Вот уже 50 лет, с момента запуска аппарата "Пионер-10" в 1972 году, люди отправляют космические аппараты в дальний космос. На сегодняшний день 5 из них, а это "Пионер-10", "Пионер-11", "Вояджер-1", "Вояджер-2" и "Новые горизонты", либо уже достигли края Солнечной системы, либо скоро там будут. Большая часть этих аппаратов превысили сроки своей миссии и не погибли в глубинах космоса. Изначально они должны были исследовать планеты Солнечной системы, но сейчас предоставляют информацию ученым о том, что находится на ее краю и за ее пределами, пишет Space.

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Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2"

В 2022 году исполнилось 45 лет с момента запуска этих двух аппаратов в космос. Они внесли огромный вклад в понимание учеными природы Солнечной системы, начиная с исследования далеких планет и заканчивая изучением самых далеких уголков космоса.

В 2012 году границу Солнечной системы, то есть гелиопаузу, где заканчивается влияние Солнце и начинается межзвездное пространство, пересек "Вояджер-1". Через 6 лет то же самое смог сделать и аппарат "Вояджер-2". Сейчас главная задача этих аппаратов – это изучение "заграницы" нашей звездной системы. И самое главное они все еще работают по истечении стольких лет в межзвездном пространстве.

[ + – ] В 2022 году исполнилось 45 лет с момента запуска этих двух аппаратов в космос. Они внесли огромный вклад в понимание учеными природы Солнечной системы, начиная с исследования далеких планет и заканчивая изучением самых далеких уголков космоса Фото: NASA / JPL

В этом году у "Вояджера-1" случился серьезный сбой в работе, когда он начал отправлять на Землю искаженную информацию о своем местонахождении, как уже писал Фокус. Через несколько месяцев ученые NASA выяснили в чем причина сбоя. Как уже писал Фокус, космический аппарат использовал неисправное компьютерное оборудование, когда этого не следовало делать. И ученым удалось исправить ситуацию.

В NASA говорят, что подобных инцидентов стоит ожидать и в будущем, ведь космический аппарат столько времени пробыл в космосе и намного превысил сроки своей миссии. Ученые продолжают дистанционно следить за работоспособностью двух аппаратов и отправляют им нужные команды для коррекции работы приборов и двигателей.

По словам ученых, скорее всего бортовые камеры у "Вояджеров" уже не работают, но свои функции успешно выполняют другие приборы, с помощью которых аппараты собирают данные о плазме и магнитных полях Солнца на большом расстоянии от самой звезды.

[ + – ] По словам ученых, скорее всего бортовые камеры у "Вояджеров" уже не работают, но свои функции успешно выполняют другие приборы, с помощью которых аппараты собирают данные о плазме и магнитных полях Солнца на большом расстоянии от самой звезды Фото: space.com

Поскольку частицам солнечного ветра требуется время, чтобы пройти такой длинный путь до края Солнечной системы, подобные наблюдения позволяют ученым увидеть, как изменения, происходящие на Солнце, распространяются по всей звездной системе.

Также ученых удивило пространство на краю Солнечной системы. Известно, что плазма становится более разреженной по мере удаления от Солнца, но на самом деле "Вояджеры" зафиксировали наличие гораздо более плотной плазмы после пересечения гелиопаузы. Астрономы до сих пор не могут понять, как это может быть.

Фокус также писал подробно об исследованиях, которые проводил космический аппарат "Вояджер-2" и почему они так важны.

Космические аппараты "Пионер-10" и "Пионер-11"

Оба аппарата занимают особое место в истории изучения космоса из-за того, что они стали первопроходцами в этой сфере. К сожалению, эти космические аппараты, которым уже 50 лет, закончили свою работу. "Пионер-10" перестал выходить на связь в 2003 году, а "Пионер-11" "замолчал" еще раньше – в 1995 году.

[ + – ] Пролет "Пионера-10" вблизи Юпитера в представлении художника Фото: Wikipedia

Но оба этих космических аппарата все еще продолжают свое путешествие, хоть и не принимают команд с Земли. Их судьба неизвестна, но ученые считают, что они либо покинули Солнечную систему, либо приближаются к ее краю. В любом случае их полет не остановится пока что-либо или кто-либо в далеком космосе не изменить их курс.

Космический аппарат "Новые горизонты"

Этот аппарат является самым младшим из всей пятерки – он отправился в космос только в 2006 году. После того, как он тщательно изучил Плутон в 2015 году, аппарат полетел к гелиопаузе, куда прибудет примерно в 2040 году.

Аппарат "Новые горизонты" не только выполнил свою основную миссию, но еще ему удалось совершить в 2019 году облет вокруг странного траснептунового астероида под названием Аррокот, который находится в поясе Койпера.

[ + – ] Аппарат "Новые горизонты" не только выполнил свою основную миссию, но еще ему удалось совершить в 2019 году облет вокруг странного траснептунового астероида под названием Аррокот, который находится в поясе Койпера Фото: space.com

В NASA продолжили миссию аппарата и теперь она состоит в изучении ледяных объектов, которые находятся в поясе Койпера на краю Солнечыной системы. Пока что аппарат находится в "спящем режиме", но уже 1 марта следующего года он выйдет из него.

На его борту находятся более совершенные приборы, чем те, которые имеют те же "Вояджеры", а это позволяет аппарату "Новые горизонты" быть мощной обсерватории в далекой Солнечной системе, которая обеспечивает ученым обзор недостижимый с Земли.

Но не только объекты в поясе Койпера будет изучать аппарат NASA, ученые также хотят с его мощью получить еще больше информации о Уране и Нептуне. Также космический аппарат изучит солнечное и космическое излучение в далеких уголках Солнечной системы, а также исследует, как распределена пыль в ней. Ученые считают, что даже после 2040 года, этот аппарат продолжит свою научную деятельность уже за пределами нашей звездной системы.

Как уже писал Фокус, благодаря аппарату "Новые горизонты" ученые недавно узнали, что Вселенная излучает больше света, чем нужно и даже нашли причину такого явления.