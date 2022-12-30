"Вояджери" та "Нові горизонти". Найдальші космічні апарати землян: де вони зараз

На сьогодні 5 космічних апаратів або вже досягли краю Сонячної системи, або скоро там будуть.

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Ось уже минуло 50 років із моменту запуску апарата "Піонер-10" 1972 року, люди відправляють космічні апарати в далекий космос. На сьогодні 5 із них, а це "Піонер-10", "Піонер-11", "Вояджер-1", "Вояджер-2" та "Нові горизонти", або вже досягли краю Сонячної системи, або скоро там будуть. Більшість цих апаратів перевищили терміни своєї місії та не загинули в глибинах космосу. Спочатку вони мали досліджувати планети Сонячної системи, але зараз надають інформацію вченим про те, що розташовано на її краю та за її межами, пише Space.

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Космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2"

2022 року виповнилося 45 років із моменту запуску цих двох апаратів у космос. Вони зробили величезний внесок у розуміння вченими природи Сонячної системи, починаючи з дослідження далеких планет і до вивчення найдальших куточків космосу.

У 2012 році кордон Сонячної системи, тобто геліопаузу, де закінчується вплив Сонця та починається міжзоряний простір, перетнув "Вояджер-1". Через 6 років те саме зміг зробити й апарат "Вояджер-2". Наразі головне завдання цих апаратів — це вивчення "закордону" нашої зоряної системи. І найголовніше, вони все ще працюють через багато років у міжзоряному просторі.

[ + – ] 2022 року виповнилося 45 років із моменту запуску цих двох апаратів у космос. Вони зробили величезний внесок у розуміння вченими природи Сонячної системи, починаючи з дослідження далеких планет і до вивчення найдальших куточків космосу. Фото: Земля Вояджер

Цього року у "Вояджера-1" стався серйозний збій у роботі, коли він почав відправляти на Землю спотворену інформацію про своє місцеперебування, як уже писав Фокус. Через кілька місяців учені NASA з'ясували, в чому причина збою. Як уже писав Фокус, космічний апарат використовував несправне комп'ютерне обладнання, коли цього не слід було робити. І вченим удалося виправити ситуацію.

У NASA кажуть, що подібних інцидентів варто очікувати й у майбутньому, адже космічний апарат стільки часу пробув у космосі та перевищив терміни своєї місії. Вчені продовжують дистанційно стежити за працездатністю двох апаратів і надсилають їм потрібні команди для корекції роботи приладів і двигунів.

За словами вчених, швидше за все, бортові камери у "Вояджерів" уже не працюють, але свої функції успішно виконують інші прилади, за допомогою яких апарати збирають дані про плазму та магнітні поля Сонця на великій відстані від самої зірки.

[ + – ] За словами вчених, швидше за все, бортові камери у "Вояджерів" уже не працюють, але свої функції успішно виконують інші прилади, за допомогою яких апарати збирають дані про плазму та магнітні поля Сонця на великій відстані від самої зірки. Фото: space.com

Оскільки частки сонячного вітру потребують часу, щоб пройти такий довгий шлях до краю Сонячної системи, подібні спостереження дозволяють ученим побачити, як зміни, що відбуваються на Сонці, поширюються по всій зоряній системі.

Також учених здивував простір на краю Сонячної системи. Відомо, що плазма стає розрідженішою в міру віддалення від Сонця, але насправді "Вояджери" зафіксували наявність набагато щільнішої плазми після перетину геліопаузи. Астрономи досі не можуть зрозуміти, як це може бути.

Фокус також докладно писав про дослідження, які проводив космічний апарат "Вояджер-2", і чому вони такі важливі.

Космічні апарати "Піонер-10" і "Піонер-11"

Обидва апарати займають особливе місце в історії вивчення космосу через те, що вони стали першопрохідниками у цій сфері. На жаль, ці космічні апарати, яким уже 50 років, закінчили свою роботу. "Піонер-10" перестав виходити на зв'язок у 2003 році, а "Піонер-11" "замовкнув" ще раніше — в 1995 році.

[ + – ] Проліт "Піонера-10" поблизу Юпітера в уяві художника Фото: Wikipedia

Але обидва ці космічні апарати все ще продовжують свою подорож, хоч і не приймають команд із Землі. Їхня доля невідома, але вчені вважають, що вони або покинули Сонячну систему, або наближаються до її краю. У будь-якому випадку їхній політ не зупиниться, поки що-небудь або хто-небудь у далекому космосі не змінить їхній курс.

Космічний апарат "Нові горизонти"

Цей апарат є наймолодшим із усієї п'ятірки — він вирушив у космос лише у 2006 році. Після того, як він ретельно вивчив Плутон у 2015 році, апарат полетів до геліопаузи, куди прибуде приблизно 2040 року.

Апарат "Нові горизонти" не лише виконав свою основну місію, але ще йому вдалося здійснити у 2019 році обліт навколо дивного транснептунового астероїда під назвою Аррокот, який розташований у поясі Койпера.

[ + – ] Апарат "Нові горизонти" не лише виконав свою основну місію, але ще йому вдалося здійснити у 2019 році обліт навколо дивного транснептунового астероїда під назвою Аррокот, який розташований у поясі Койпера. Фото: space.com

У NASA продовжили місію апарата, і тепер вона полягає у вивченні крижаних об'єктів, які розташовані в поясі Койпера на краю Сонячної системи. Поки що апарат перебуває у "сплячому режимі", але вже 1 березня наступного року він вийде з нього.

На його борту є досконаліші прилади, ніж ті, що мають ті ж "Вояджери", а це дозволяє апарату "Нові горизонти" бути потужною обсерваторією в далекій Сонячній системі, яка забезпечує вченим огляд, недосяжний із Землі.

Але не тільки об'єкти в поясі Койпера вивчатиме апарат NASA — вчені також хочуть із його потужністю отримати ще більше інформації про Уран і Нептун. Також космічний апарат вивчить сонячне та космічне випромінювання в далеких куточках Сонячної системи, а також дослідить, як розподілений у ній пил. Учені вважають, що навіть після 2040 року цей апарат продовжить свою наукову діяльність уже за межами нашої зоряної системи.

Як уже писав Фокус, завдяки апарату "Нові горизонти" вчені нещодавно дізналися, що Всесвіт випромінює більше світла, ніж потрібно, і навіть знайшли причину такого явища.