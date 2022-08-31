NASA пояснило збій у роботі "Вояджер-1": він відправляв сигнал через "мертвий" комп'ютер

Учені розібралися в проблемі, але не можуть зрозуміти, чому космічний апарат використовував комп'ютер, що давно не працює.

Таємниця неправильної роботи приладу, який відповідає за визначення розташування космічного апарату "Вояджер-1", нарешті розгадана. Але тепер вчені намагаються розібратися зі ще однією загадкою найдальшого рукотворного апарату, який залишив Землю 45 років тому, пише Space.

Як уже писав Фокус, починаючи з травня 2022 року, космічний апарат "Вояджер-1", який залишив межі Сонячної системи 10 років тому та перебуває в міжзоряному просторі, надсилав неправильні дані про стан свого "здоров'я".

Система космічного апарата, яка відповідає за визначення місцезнаходження в космосі та за підтримку зв'язку із Землею (вона утримує антену зв'язку в потрібному напрямку), передавала неправильні дані телеметрії на Землю.

Згідно із заявою NASA, вчені виявили причину збою в роботі приладу AACS. Виявилося, що ця система почала надсилати дані про місцезнаходження апарату через комп'ютер, який уже багато років не працює. Саме цей бортовий комп'ютер змінював сигнали телеметрії, які відлітали на Землю. Щодо інших бортових систем, то в NASA вважають, що всі вони працюють у звичайному режимі.

Коли вчені припустили, що апарат використовує несправний комп'ютер, вони відправили команду, щоб система AACS переключилася на інший комп'ютер передачі сигналів Землю. Ця команда йшла до апарата, який станом на 31 серпня перебуває на відстані 23,5 млрд км від нас, 22 години. Система AACS прийняла сигнал від NASA та знову почала працювати нормально, тобто надсилати правильні сигнали телеметрії на Землю.

[ + – ] Згідно із заявою NASA, вчені виявили причину збою в роботі приладу AACS. Виявилося, що ця система почала надсилати дані про місцезнаходження апарата через комп'ютер, який уже багато років не працює. Фото: Земля Вояджер

У заяві NASA сказано, що збій у роботі приладу космічного апарату "Вояджер -1" хоч і усунений, але тепер потрібно з'ясувати, що спричинило такий розвиток подій. Тепер учені хочуть провести повний аналіз системи AACS, зокрема аналіз даних, які зберігаються в її пам'яті, щоб спробувати виявити проблему, яка спричинила відправку неправильних даних телеметрії.

Поки що вчені підозрюють, що дані про своє місце розташування та загальний стан "Вояджер -1" почав відправляти через несправний комп'ютер тому, що перед цим він отримав неправильну команду від ще одного бортового комп'ютера.

У NASA вважають, що слід розібратися з комп'ютерами на борту апарата. Але вчені не думають, що ця проблема вплине на подальшу роботу "Вояджера-1", який ще кілька років може використовувати для польоту паливо, що залишилося.

У заяві NASA йдеться про те, що вчені налаштовані оптимістично та вірять у те, що їм вдасться найближчим часом дізнатися, що відбувається з космічним апаратом.

[ + – ] У заяві NASA говориться, що вчені оптимістично налаштовані та вірять у те, що їм вдасться найближчим часом дізнатися, що відбувається з космічним апаратом Фото: space.com

Апарат "Вояджер-1" вирушив у космос у вересні 1977 року, слідом за апаратом "Вояджер-2", який відлетів у космос ще в серпні. Основною метою дослідження місії "Вояджер-1" було вивчення Юпітера та Сатурна. 10 років тому він залишив межі Сонячної системи, а 4 роки тому це зробив і його близнюк — "Вояджер-2".

Фокус уже писав про те, що радіотелескоп, націлений на те, щоб зловити сигнали від позаземних цивілізацій, зміг прийняти сигнал від "Вояджера-1".

Також Фокус писав про особливості подорожі та відкриття в Сонячній системі як апарата "Вояджер-1", так і космічного апарата "Вояджер-2".