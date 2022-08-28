Система для пошуку інопланетян упіймала сигнал від космічного апарату "Вояджер-1"

Радіотелескоп записував дані, які йшли від космічного апарату протягом 15 хвилин.

Радіотелескоп Allen Telescope Array, який знаходиться в Каліфорнії і складається із 42 антен-тарілок, призначений для пошуку сигналів від потенційного позаземного розуму. Але цій обсерваторії вдалося зловити сигнал від космічного апарату "Вояджер-1", який залишив межі Сонячної системи та перебуває у міжзоряному просторі, пише Space.

Зараз, космічний апарат "Вояджер-1" знаходиться на відстані приблизно 23,3 млрд км від Землі, а це в 156 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Сонця. NASA досі відстежує його рух у міжзоряному просторі. Сам космічний апарат уже 45 років перебуває в космосі й 10 років тому вийшов за межі геліосфери, міхура з плазми, який створило Сонце, і він оточує нашу Сонячну систему з усіма її об'єктами.

Американський радіотелескоп Allen Telescope Array, який шукає сигнали про потенційних інопланетян, зміг протягом 15 хвилин записувати сигнал, який надсилав "Вояджер-1". 20 з його 42 антен-тарілок діаметром 6 метрів кожна, зловили цей сигнал. У заяві астрономів, які працюють у цій радіообсерваторії, немає жодної додаткової інформації про те, який тип даних був надісланий на Землю.

[ + – ] Американський радіотелескоп Allen Telescope Array, який шукає сигнали про потенційних інопланетян, зміг протягом 15 хвилин записувати сигнал, який надсилав "Вояджер-1" Фото: space.com

За словами вчених, те, що радіотелескопу Allen Telescope Array вдалося зловити сигнал від найдальшого космічного об'єкта, який був створений людиною, говорить про неймовірні можливості системи пошуку позаземного розуму. Поки що "Вояджер-1" продовжує свій політ, але згідно з прогнозами NASA, у нього закінчиться паливо вже в 2025 році.

Як уже писав Фокус у роботі космічного апарату "Вояджер-1" стався збій і з травня цього року він надсилає дивні сигнали з космосу.

Також Фокус писав про те, що NASA намагається розібратися у проблемі та продовжити "життя" цього ветерана космічних подорожей.

Докладно про місію апарату Вояджер-1 і які відкриття він встиг зробити в межах Сонячної системи, Фокус уже писав.

Але "Вояджер-1" — це не єдиний рукотворний об'єкт, який борознить космос протягом 45 років. Його напарник, космічний апарат "Вояджер-2" також вийшов у міжзоряний простір і Фокус уже писав про його відкриття.