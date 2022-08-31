NASA объяснило сбой в работе "Вояджер -1": он отправлял сигнал через "мертвый" компьютер

Ученые разобрались в проблеме, но не могут понять, почему космический аппарат использовал давно неработающий компьютер.

Тайна неправильной работы прибора, который отвечает за определение местоположения космического аппарата "Вояджер-1", наконец-то разгадана. Но теперь ученые пытаются разобраться с еще одной загадкой самого далекого рукотворного аппарата, который покинул Землю 45 лет назад, пишет Space.

Как уже писал Фокус, начиная с мая 2022 года, космический аппарат "Вояджер -1", который покинул пределы Солнечной системы 10 лет назад и находится в межзвездном пространстве, посылал неверные данные о состоянии своего "здоровья".

Система космического аппарата, которая отвечает за определение местоположения в космосе и за поддержание связи с Землей (она удерживает антенну связи в нужном направлении), передавала неверные данные телеметрии на Землю.

Согласно заявлению NASA, ученые нашли причину сбоя в работе прибора AACS. Оказалось, что эта система начала отправлять данные о местоположении аппарата через компьютер, который уже много лет не работает. Именно этот бортовой компьютер изменял сигналы телеметрии, которые улетали на Землю. Что касается других бортовых систем, то в NASA считают, что все они работают в обычном режиме.

Когда ученые предположили, что аппарат использует неисправный компьютер, они отправили ему команду, чтобы система AACS переключилась на другой компьютер для передачи сигналов на Землю. Эта команда шла к аппарату, который по состоянию на 31 августа находится на расстоянии в 23,5 млрд км от нас, 22 часа. Система AACS приняла сигнал от NASA и снова начала работать нормально, то есть посылать верные сигналы телеметрии на Землю.

[ + – ] Согласно заявлению NASA, ученые нашли причину сбоя в работе прибора AACS. Оказалось, что эта система начала отправлять данные о местоположении аппарата через компьютер, который уже много лет не работает Фото: NASA / JPL

В заявлении NASA сказано, что сбой в работе прибора космического аппарата "Вояджер -1" хоть и устранен, но теперь нужно выяснить, что стало причиной такого развития событий. Теперь ученые хотят провести полный анализ системы AACS, в частности анализ данных, которые хранятся в ее памяти, чтобы попытаться обнаружить проблему, которая стала причиной отправки неверных данных телеметрии.

Пока что ученые подозревают, что данные о своем местоположении и общем состоянии "Вояджер -1" начала отправлять через неработающий компьютер потому, что перед этим он получил неправильную команду от еще одного бортового компьютера.

В NASA считают, что нужно разобраться с компьютерами на борту аппарата. Но ученые не думают, что эта проблема повлияет на дальнейшую работу "Вояджера -1", который еще несколько лет может использовать для полета оставшееся топливо.

В заявлении NASA говорится, что ученые настроены оптимистично и верят в то, что им удастся в ближайшее время узнать, что происходит с космическим аппаратом.

[ + – ] В заявлении NASA говорится, что ученые настроены оптимистично и верят в то, что им удастся в ближайшее время узнать, что происходит с космическим аппаратом Фото: space.com

Аппарат "Вояджер -1" отправился в космос в сентябре 1977 года, вслед за аппаратом "Вояджер -2", который улетел в космос еще в августе. Основной целью исследования миссии "Вояджер -1" было изучение Юпитера и Сатурна. 10 лет назад он покинул пределы Солнечной системы, а 4 года назад это сделал и его близнец — "Вояджер -2".

Фокус уже писал о том, что радиотелескоп, который нацелен на то, чтобы поймать сигналы от внеземных цивилизаций, смог принять сигнал от "Вояджера -1".

Также Фокус писал об особенностях путешествия и открытиях в Солнечной системе, как аппарата "Вояджер -1", так и космического аппарата "Вояджер -2".