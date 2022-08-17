45 лет в космосе: чем известен культовый "Вояджер-2", который покинул Солнечную систему

Напарник знаменитого "Вояджера-1" все еще продолжает свою работу в космосе и его прибору будут в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.

Космический аппарат "Вояджер-2" был запущен в космос 20 августа 1977 года, и он первым полетел исследовать Солнечную систему. Тогда, как его напарник "Вояджер-1" отправился в космос только 5 сентября. Главной задачей этого аппарата, как его "коллеги", было исследование далеких планет Солнечной системы – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Хотя он еще в 2018 году покинул пределы Солнечной системы, космический аппарат продолжает лететь сквозь пространство. Издание Space пишет о главных достижениях аппарата, до того, как он отправился в глубокий космос.

Космический аппарат "Вояджер-2" является точной копией аппарата "Вояджер-1". Оба покинули пределы Солнечной системы и летят дальше в космос. Как уже писал Фокус у последнего произошли сбои в работе его приборов, и в NASA пытаются восстановить его работоспособность.

У "Вояджера-2" таких проблем нет, и он сейчас летит в космосе со скоростью в 55 тысяч км/час и находится на момент написания этого материала на расстоянии 19,5 млрд км от Земли. За тем, как меняется скорость и расстояние аппарата от Земли и Солнца можно следить на сайте NASA.

[ + – ] Космический аппарат "Вояджер-2" был запущен в космос 20 августа 1977 года, и он первым полетел исследовать Солнечную систему. Тогда, как его напарник "Вояджер-1" отправился в космос только 5 сентября Фото: NASA

Уникальный космический аппарат

"Вояджер-2" – это первый и единственный космический аппарат, который достиг Урана и Нептуна. В то же время он посетил Юпитер и Сатурн, как и "Вояджер-1", для которого эти планеты были главной целью для изучения.

На самом деле, "Вояджер-2" был резервной копией аппарата "Вояджер-1". В NASA решили, что если последний выйдет из строя, то его копия выполнит поставленные задачи по изучению Юпитера и Сатурна, даже принеся в жертву исследования Нептуна и Урана. Но все пошло по плану и оба аппарата до сих пор еще находятся в космосе.

Посещение Юпитера и Сатурна

"Вояджер-2" достиг Юпитера в 1979 году, всего через 4 месяца, как здесь побывал "Вояджер-1". Это дало возможность ученым сравнить снимки с двух аппаратов, чтобы получить еще больше ценной информации. Например, близкий пролет аппарата помог зафиксировать изменения в Большом Красном пятне на Юпитере. Также аппарат смог исследовать поверхности некоторых спутников газового гиганта.

[ + – ] "Вояджер-2" достиг Юпитера в 1979 году, всего через 4 месяца, как здесь побывал "Вояджер-1" Фото: NASA

Одним из самых главных достижений "Вояджера-2" было то, что ему удалось сделать максимально подробные снимки спутника Юпитера Европы с расстояния в 200 тысяч км. Именно "Вояджер-1" впервые открыл маленький, диаметром всего в 30,5 км, спутник Юпитера Адрастею. Его напарник за несколько месяцев до этого также открыл два спутника – Фиву и Метиду.

В 1981 году космический аппарат приблизился на 100 тысяч км к Сатурну сделал сотни снимков планеты, ее спутников и знаменитых колец.

[ + – ] В 1981 году космический аппарат приблизился на 100 тысяч км к Сатурну сделал сотни снимков планеты, ее спутников и знаменитых колец Фото: NASA

Посещение Урана и Нептуна

В 1986 году "Вояджер-2" стал первым и единственным пока земным аппаратом, который приблизился к Урану. Аппарат сделал много снимков планеты, а его приборы зафиксировали тот факт, что атмосфера ледяного гиганта состоит примерно на 85% из водорода и на 15% из гелия.

Также космический аппарат обнаружил кольца у Урана, наличие магнитного поля, а еще он открыл 10 новых спутников этой планеты. "Вояджер-2" смог сфотографировать, наверное, самый странный спутник в Солнечной системе – Миранду. Поверхность этого объекта выглядит так, словно ее несколько раз разрушали и собирали снова.

[ + – ] "Вояджер-2" смог сфотографировать, наверное, самый странный спутник в Солнечной системе – Миранду. Поверхность этого объекта выглядит так, словно ее несколько раз разрушали и собирали снова Фото: NASA

В 1989 году "Вояджер-2" приблизился к Нептуну на расстояние в 48 тысяч км. Аппарат открыл 5 новых спутников, а также кольца вокруг планеты.

[ + – ] В 1989 году "Вояджер-2" приблизился к Нептуну на расстояние в 48 тысяч км. Аппарат открыл 5 новых спутников, а также кольца вокруг планеты Фото: NASA

Межзвездное путешествие "Вояджера-2"

5 ноября 2018 года "Вояджер-2" пересек гелиопаузу, границу между гелиосферой и межзвездным пространством, то есть он официально покинул пределы Солнечной системы. В этот момент он находился на расстоянии примерно 17,6 млрд км от Земли.

[ + – ] 5 ноября 2018 года "Вояджер-2" пересек гелиопаузу, границу между гелиосферой и межзвездным пространством, то есть он официально покинул пределы Солнечной системы Фото: space.com

В NASA считают, что все приборы космического аппарата будут находится в рабочем состоянии еще несколько лет, то есть примерно до 2025 года. Но и после этого аппарат продолжит свое путешествие сквозь пространство.

Ученые считают, что через 40 тысяч лет "Вояджер-2" пролетит на расстоянии в 1,7 световых года от звезды Росс 248 в созвездии Андромеды. А через примерно 300 тысяч лет аппарат пролетит на расстоянии в 4,3 световых года мимо звезды Сириус в созвездии Большого Пса.

Кстати, изображения Урана и Нептуна, которые сделал "Вояджер-2", до сих пор являются основой для наблюдений за этими ледяными гигантами. Космический аппарат "Вояджер-2" находится в космосе уже 44 года, 11 месяцев и 28 дней.

О том, какие планеты имеют больше всего спутников, и у кого из них есть кольца Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что спутник Юпитера Европа покрыт "неправильным" снегом. И на Европе происходят похожие на земные процессы под поверхностью.