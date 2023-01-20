Появилось изображение кометы, которая прилетает раз в 50 тыс. лет: Солнце "оторвало" ее хвост (фото)

Очень редкая зеленая комета пострадала из-за солнечной активности и потеряла часть своего хвоста.

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Астрофотограф из Австрии Михаэль Ягер сделал серию потрясающих фотографий очень редкой кометы, которая посещает внутреннюю часть Солнечной системы раз в 50 тысяч лет. На фотографии виден разрыв кометного хвоста и это произошло из-за нестабильной космической погоды, пишет Space.

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[ + – ] Астрофотограф из Австрии Михаэль Ягер сделал серию потрясающих фотографий очень редкой кометы, которая посещает внутреннюю часть Солнечной системы раз в 50 тысяч лет. На фотографии виден разрыв кометного хвоста и это произошло из-за нестабильной космической погоды Фото: Twitter

По словам Ягера, чтобы сфотографировать уже ставшую знаменитой комету C/2022 E3 (ZTF), которая имеет зеленоватый цвет, ему пришлось проехать 800 км из Австрии в Германию. Именно здесь он смог получить самый лучший вид, для того, чтобы запечатлеть летящую в сторону Земли комету. Профессиональный астрофотограф сделал серию изображений кометы, а также несколько коротких видео 17 января, и разместил их в Сети.

Фокус уже писал о том, что комета C/2022 E3 (ZTF), которая приближается к Солнцу раз в 50 тысяч лет, подлетела к звезде на максимально близкое расстояние еще 13 января. А уже в начале следующего месяца она будет находится на очень близком расстоянии от Земли.

На изображениях, которые сделал Ягер, видно, что у кометы хвост не так хорошо виден и кажется, что он обрывается. Ученые, которые следят за космической погодой, говорят, что такое разрушение кометного хвоста вызвано очень сильным выбросом плазмы из Солнца, или корональным выбросом массы. Эти выбросы происходят в моменты сильной солнечной активности, которые могут сопровождаться вспышками на Солнце.

[ + – ] По словам Ягера, чтобы сфотографировать уже ставшую знаменитой комету C/2022 E3 (ZTF), которая имеет зеленоватый цвет, ему пришлось проехать 800 км из Австрии в Германию Фото: Twitter

Такие выбросы могут влиять на атмосферы планет Солнечной системы, в том числе и Земли, а также на другие космические объекты. Фокус уже писал о невероятно мощной вспышке на Солнце, которая вызвала проблемы на Земле.

[ + – ] На изображениях, которые сделал Ягер, видно, что у кометы хвост не так хорошо виден и кажется, что он обрывается Фото: Twitter

По словам ученых, часть хвоста кометы C/2022 E3 (ZTF) действительно оторвалась и частицы, его составляющие, были унесены солнечным ветром далее в космос. Иногда сильные потоки плазмы от Солнца могут вообще лишить кометы их хвостов.

Хвост кометы состоит из вещества, которое испаряется из самой ледяной кометы по мере ее приближения к Солнцу. То есть чем ближе к звезде находится этот объект, тем выше становится температура окружающей среды. Обычно кометы имеют диаметр в несколько километров, но их хвосты имеют длину в сотни тысяч км.

[ + – ] Хвост кометы состоит из вещества, которое испаряется из самой ледяной кометы по мере ее приближения к Солнцу. То есть чем ближе к звезде находится этот объект, тем выше становится температура окружающей среды Фото: Twitter

По словам ученых редкая эта комета прилетела во внутреннюю часть Солнечной системы как раз тогда, когда на Солнце происходит настоящий всплеск активности. На поверхности звезды постоянно появляются новые солнечные пятна, в которых происходят вспышки и извержения плазмы. Ученые считают, что комета C/2022 E3 (ZTF) за последние несколько недель столкнулась с несколькими потоками солнечной плазмы, что и вызвало повреждение ее хвоста.

Фокус уже подробно писал об этой долгопериодической комете, которую открыли только в марте прошлого года. По словам ученых, уже 1 или 2 февраля комета подлетит очень близко к нашей планете и ее можно увидеть невооруженным глазом. Что касается Михаэля Ягера, то он уже 40 лет занимается астрофотографией и за это время смог сделать снимки более 1100 комет.

Напоминаем, что астрономы предупреждают, что в скором будущем люди не смогут увидеть многие из известных звезд на небе, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили очень похожую на звезду по своим свойствам уникальную планету в 130 световых годах от нас.