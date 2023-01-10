Еще мощнее, чем предыдущая. Новая очень сильная вспышка на Солнце вызвала проблемы на Земле (видео)

Это первая солнечная вспышка такой огромной мощности в 2023 году.

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Ученые зафиксировали на Солнце появление в солнечном пятне AR3184 самой мощной с начала года вспышки, которую классифицировали как вспышку класса X1.9. Это уже второй сильнейший выброс энергии на нашей звезде за последние несколько дней, пишет Space.

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На Солнце появилось новое пятно, которое уже почти полностью обращено к нашей планете. Именно в этом солнечном пятне под названием AR3184 в понедельник, 9 января, произошел сильнейший выброс энергии с начала 2023 года.

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды, США, выяснили, что солнечная вспышка принадлежит к самому сильному классу этих извержений на Солнце – классу Х. Но самое главное, что по мощности она принадлежит к классу Х1.9. Это не самый масштабный выброс энергии в этом классе, но ученые ожидают, что солнечное пятно повернется полностью к Земле уже на этой неделе и в нем могут появиться еще более мощные вспышки.

[ + – ] На Солнце появилось новое пятно, которое уже почти полностью обращено к нашей планете. Именно в этом солнечном пятне под названием AR3184 в понедельник, 9 января, произошел сильнейший выброс энергии с начала 2023 года Фото: NASA

Учитывая, что потоку заряженных солнечных частиц, которые вырываются в космос в результате такого события нужно всего до 10 минут, чтобы долететь до Земли, то удар по планете произошел практически мгновенно по космическим меркам.

Согласно заявлению американских ученых, огромный энергетический выброс стал причиной очень сильного, хотя и кратковременного отключения радиосвязи в некоторых частях Южной Америки, Центральной Америки и Тихого океана.

Вспышки на Солнце, которые представляют собой невероятно мощный выброс энергии, появляются в солнечных пятнах из-за изменений в расположении силовых линий магнитного поля нашей звезды. Очень часто такие взрывы сопровождаются выбросами гигантских потоков плазмы, но в этот раз такого события не произошло.

[ + – ] Вспышки на Солнце, которые представляют собой невероятно мощный выброс энергии, появляются в солнечных пятнах из-за изменений в расположении силовых линий магнитного поля нашей звезды. Очень часто такие взрывы сопровождаются выбросами гигантских потоков плазмы, но в этот раз такого события не произошло Фото: NASA

Тем не менее, извержения на Солнце будут продолжаться и дальше, считают ученые, особенно это касается солнечного пятна AR3184, и они могут сопровождаться выбросами плазмы или корональными выбросами массы.

В основном на Солнце происходят вспышки классов A, B или C, но все чаще на нашей звезде появляются вспышки класса М и теперь пришла очередь для вспышек класса Х. А это самые мощные выбросы энергии из возможных на Солнце. И здесь нет ничего необычного, ведь пик солнечной активности наступить уже через полтора года, а значит стоит ожидать все больше подобных взрывов, говорят ученые.

Новую вспышку на Солнце смог запечатлеть космический аппарат SDO, который ведет постоянные наблюдения за активностью нашей звезды. Из серии изображений в NASA создали специальный видеоролик.

Что касается первой в этом году вспышки Х-класса, которую классифицировали как вспышку класса Х1.2, то она произошла на Солнце 6 января. Как уже писал Фокус снимки этого события также сделал космический аппарат SDO. Также в NASA создали видео на основе этих наблюдений за солнечным взрывом.

Еще 4 января на Солнце также произошла очень сильная вспышка с выбросом большого потока плазмы. Благодаря тому, что сразу два космических аппарата следили за этим событием, эксперты по космической погоде показали, как же выглядело это извержение, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что NASA создало потрясающий видеоролик, в котором за 1 час можно увидеть, что происходило на Солнце в течение 133 дней.