Более 100 дней жизни Солнца за 1 час. В NASA создали потрясающий ролик (видео)
Новое видео, на котором показано 133 дня жизни Солнца, было создано из изображений космического аппарата SDO.
Центр космических полетов имени NASA имени Годдарда обнародовал видео, длительностью в 1 час, на котором можно увидеть 133 дня жизненной активности Солнца, пишет ScienceAlert.
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Из серии изображений, которые создали камеры космического аппарата Solar Dynamics Observatory (SDO) в NASA создали потрясающий видеоролик. Он длится всего 1 час, но за это время можно наблюдать, что происходило с нашим Солнцем в течение 133 дней.
Космический аппарат SDO отправился в космос еще в 2010 году, и его основная миссия по наблюдению за Солнцем длилась до 2015 года. Но в NASA решили продлить срок работы аппарата до 2030 года. SDO находится на высоте в 22 тысячи км над Землей и постоянно делает снимки солнечной поверхности и тех процессов, которые происходят в верхних слоях атмосферы звезды. Солнце делает полный оборот вокруг своей оси за 27 дней, а потому аппарат имеет возможность наблюдать за постоянными изменениями на Солнце.
На новом видео можно увидеть, что на Солнце постоянно что-то происходит, а поверхность звезды постоянно меняется. В частности, можно увидеть огромные петли из плазмы, которые изгибаются вдоль силовых линий магнитного поля звезды. Также здесь показаны солнечные вспышки и выбросы плазмы в космос, которые создают опасную космическую погоду.
Аппарат SDO также изучает внутреннюю часть Солнца, его магнитное поле и горячую плазму в солнечной короне. Каждый день космический аппарат создает примерно 70 тысяч изображений звезды, а общий объем данных достигает 1,5 терабайт. По словам ученых, благодаря Solar Dynamics Observatory у человечества есть самый большой набор данных о Солнце.
Наша родная звезда является желтым карликом, который появился задолго до появления Земли и масса Солнца составляет 99,8% массы всей Солнечной системы. Ученые считают, что Солнце проживет еще 4-5 млрд лет, прежде чем превратится в красного гиганта и взорвется сверхновой.
Но еще очень много тайн скрывает наша звезда, которые предстоит раскрыть. Хотя Солнце является источником жизненно важной энергии для Земли, оно также является и очень опасным объектом для нашей планеты.Солнечная активность и космическая погода, которая формируется вследствие эти процессов, влияют на всю Солнечную систему и конечно же на нашу планету. Например, те солнечные вспышки и выбросы плазмы, или корональные выбросы массы, могут серьезно повредить спутники, электрические сети и другую инфраструктуру на планете.
За все время работы аппарат SDO предоставил множество полезных научных данных, которые приближают ученых к полному пониманию того, что на самом деле происходит внутри и снаружи Солнца.
Кроме аппарата Solar Dynamics Observatory, за Солнцем ведут наблюдения аппарат SOHO, который работает с 1995 года и аппарат Parker, который работает с 2018 года. Последний является самым близким к Солнцу рукотворным объектом. А с 2020 года за нашей звездой также наблюдает и аппарат Solar Orbiter.
Фокус уже писал о том, что NASA показало снимки аппарата SDO, на которых видна самая мощная солнечная вспышка – вспышка Х-класса, которая произошла на прошлой неделе.
Также Фокус писал о том, что в начале января наша планета находилась на самом близком расстоянии от Солнца и такой день бывает лишь раз в году.
Что касается аппарата Solar Orbiter, то Фокус уже писал о том, что ему удалось подлететь очень близко Солнцу и сделать серию уникальных изображений поверхности нашей звезды.
Напоминаем, что на самом деле наше Солнце не желтого цвета, как многим кажется. И Фокус уже писал о том, какой истинный цвет имеет наша родная звезда.