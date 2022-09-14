Солнце не желтое: астронавт NASA подтверждает странный космический феномен

Несмотря на то, что человек видит Солнце в виде желтого шара на небе и астрономы называют его желтым карликом, у нашей звезды совсем другой цвет.

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Для всех жителей Земли Солнце кажется желтым, а иногда, во время восхода и заката оно приобретает красноватый или оранжевый оттенок. Но на самом деле Солнце излучает весь спектр света, который состоит й из всех цветов радуги. Причина, по которой мы видим нашу звезду в желтом цвете, в первую очередь связана с таким явлением, как явлением преломление света, пишет Express.

Солнце на самом деле имеет белый цвет и кажется желтым из-за атмосферы Земли. Например, астронавты, которые находятся на МКС видят нашу звезду именно такой.

"Я могу подтвердить этот космический факт", — написал в своем Twitter астронавт NASA Скотт Келли, отвечая на твит, в котором говорится об этом космическом феномене.

По словам ученых из NASA, когда свет от Солнца, который состоит из полного спектра света, проходит через атмосферу Земли, то синий свет рассеивается лучше, чем красный свет. Поэтому люди не воспринимают синий цвет, проходящий через атмосферу.

В то же время все длины волн видимого света, который попадает на Землю, уменьшаются, так что глазные рецепторы человека не полностью различают все цвета. По словам ученых, человек в этом случае видит не синий цвет, а желтый.

Хотя это не влияет на то, что видят наши глаза, все рентгеновское и гамма-излучение отфильтровывается до того, как приблизится к поверхности планеты.

"Большая часть ультрафиолетового излучения поглощается стратосферным озоном, а большая часть инфракрасного излучения поглощается водяным паром и другими молекулами", — говорит Кристофер Бэрд из Техасского университета A&M, США.

Этот эффект объясняет, почему во время восхода и заката Солнца, оно кажется красным. В это время свет распространяется дальше, из-за чего рассеивается еще больше синего света и гораздо больший процент красного света попадает в наши глаза.

[ + – ] Во время восхода или заката Солнце кажется имеет красный цвет Фото: 24 канал

Хотя солнечный свет состоит из всех цветов спектра, в космосе свет, попадающий в наши глаза, настолько силен, что глазные рецепторы не различают эти цвета и Солнце кажется белым.

"То, что наши глаза воспринимают как цвет, на самом деле зависит от частоты самого света. Цвет нашей звезды — это совокупность всего спектра цветов, которые имеются в свете Солнца", — говорит Бэрд.

По словам Бэрда, каждый чистый цвет имеет определенную частоту волны, причем красный цвет имеет самую низкую частоту, а фиолетовый — самую высокую частоту видимого света.

"Если направить солнечные лучи через призму, то мы увидим, что с другой стороны выйдут все цвета радуги, то есть все цвета, которые видит глаз человека, что еще раз доказывает, что Солнце белое. Поэтому правильнее сказать, что Солнце белое, чем сказать, что оно желтое, оранжевое или имеет другой чистый цвет", — говорит Бэрд.

Как уже писал Фокус, космический аппарат Solar Orbiter впервые смог получить снимок загадочного явления на Солнце, которое ускоряет солнечный ветер.