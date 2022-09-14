Сонце не жовте: астронавт NASA підтверджує дивний космічний феномен

Незважаючи на те, що людина бачить Сонце у вигляді жовтої кулі на небі й астрономи називають її жовтим карликом, у нашої зірки зовсім інший колір.

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Для всіх жителів Землі Сонце здається жовтим, а іноді, під час сходу та заходу сонця воно набуває червонуватий або помаранчевий відтінок. Але насправді Сонце випромінює весь спектр світла, який складається з усіх кольорів веселки. Причина, через яку ми бачимо нашу зірку в жовтому кольорі, насамперед пов'язана з таким явищем як явище заломлення світла, пише Express.

Сонце насправді має білий колір і здається жовтим через атмосферу Землі. Наприклад, астронавти, які перебувають на МКС, бачать нашу зірку саме такою.

"Я можу підтвердити цей космічний факт", — написав у своєму Twitter астронавт NASA Скотт Келлі, відповідаючи на твіт, де йдеться про цей космічний феномен.

За словами вчених із NASA, коли світло від Сонця, яке складається з повного спектру світла, проходить через атмосферу Землі, то синє світло розсіюється краще, ніж червоне світло. Тому люди не сприймають синій колір, що проходить через атмосферу.

Водночас усі довжини хвиль видимого світла, що потрапляє Землю, зменшуються, отже, очні рецептори людини не в повному обсязі розрізняють усі кольори. За словами вчених, людина а цьому випадку бачить не синій колір, а жовтий.

Хоча це не впливає на те, що бачать наші очі, все рентгенівське та гамма-випромінювання відфільтровується до того, як наблизиться до поверхні планети.

"Велика частина ультрафіолетового випромінювання поглинається стратосферним озоном, а велика частина інфрачервоного випромінювання поглинається водяною парою та іншими молекулами", — говорить Крістофер Берд із Техаського університету A&M, що в США.

Цей ефект пояснює, чому під час сходу й заходу Сонця воно здається червоним. У цей час світло поширюється далі, через що розсіюється ще більше синього світла, і набагато більший відсоток червоного світла потрапляє в наші очі.

[ + – ] Під час сходу або заходу Сонце, здається, має червоний колір Фото: 24 канал

Хоча сонячне світло складається з усіх кольорів спектру, в космосі світло, що потрапляє в наші очі, настільки сильне, що очні рецептори не розрізняють ці кольори, і Сонце здається білим.

"Те, що наші очі сприймають як колір, насправді залежить від частоти самого світла. Колір нашої зірки — це сукупність усього спектра кольорів, які є у світлі Сонця", — говорить Берд.

За словами Берда, кожен чистий колір має певну частоту хвилі, причому червоний колір має найнижчу частоту, а фіолетовий — найвищу частоту видимого світла.

"Якщо направити сонячне проміння через призму, то ми побачимо, що з іншого боку вийдуть усі кольори веселки, тобто всі кольори, які бачить око людини, що ще раз доводить, що Сонце біле. Тому правильніше сказати, що Сонце біле, ніж сказати, що воно жовте, помаранчеве чи має інший чистий колір", — каже Берд.

Як уже писав Фокус, космічний апарат Solar Orbiter уперше зміг отримати знімок загадкового явища на Сонці, яке прискорює сонячний вітер.