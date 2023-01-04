Дотянуться до звезды. Земля подошла на самое близкое в 2023 году расстояние к Солнцу

В среду, 4 января, Солнце выглядит настолько огромным, как никогда, и этому есть очень простое объяснение.

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Почему Солнце в среду, 4 января, выглядит намного большим желтым шаром, висящим в небе, чем в любой день этого года? Все дело в том, что сегодня действительно уникальный день – День перигелия. В чем его особенность, рассказывает издание Forbes.

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Обычный, но не совсем, день в году

И для нашей планеты, и для нашей звезды, день 4 января не представляет собой ничего особенного. Сегодня Земля пройдет примерно 2,5 млн км по своей орбите вокруг Солнца, а сама Солнечная система пройдет примерно 51 млн км по орбите вокруг центра галактики.

Уникальным этот день делает совсем другое событие. Дело в том, что именно 4 января 2023 года Земля находится ближе всего к Солнцу, чем это будет происходить в любой другой день этого года. Поэтому Солнце кажется таким огромным в небе.

[ + – ] Почему Солнце в среду, 4 января, выглядит намного большим желтым шаром, висящим в небе, чем в любой день этого года? Все дело в том, что сегодня действительно уникальный день – День перигелия Фото: NASA / Terry Virts

Точка в космосе, в которой наша планета, как и любой другой космический объект, находится на самом близком расстоянии от Солнца называется перигелий. Поэтому иногда астрономы называют этот день – Днем перигелия.

Если точнее, то согласно прогнозам ученых, ближе всего к Солнцу Земля подойдет в 18.17 по Киеву, в среду, 4 января. В этот момент наша планета будет находится на расстоянии в 147 098 925 км от Солнца, что составляет 0,9833 астрономических единиц. Напоминаем, что 1 астрономическая единица – это полное расстояние от нашей планеты до нашей звезды.

[ + – ] Именно 4 января 2023 года Земля находится ближе всего к Солнцу, чем это будет происходить в любой другой день этого года. Поэтому Солнце кажется таким огромным в небе Фото: Forbes

Если наша планета находится так близко к Солнцу, то почему в этот день не теплее, чем обычно?

Земля вращается вокруг Солнце не по круговой, а слегка эллиптической орбите, поэтому расстояние от планеты до Солнца меняется в течение года примерно на 3%. Что касается перигелия, то как бы это странно не звучало, но Земля в этот день получает больше всего солнечного излучения, но в то же время получает наименьшее количество тепла.

Дело в том, что Земля наклонена к плоскости орбиты под углом в примерно 23,5 градуса и таким образом происходит смену времен года. Этот наклон влияет на то, сколько солнечного света получает каждое полушарие Земли в разное время года.

Например, в северном полушарии с зимним солнцестоянием, которое произошло в декабре, началась зима, и в несколько дней до этого и после солнцестояния дни наиболее короткие, а ночи соответственно самые долгие. А в южном полушарии наступило лето, но здесь происходило все наоборот.

[ + – ] Если существует день, когда Земля находится в самой близкой точке к нашей звезде, то значит должен быть и день, когда планета наиболее отдалена от Солнца. Прямой противоположностью перигелия является афелий, и, если так можно выразиться, День афелия наступит 6 июля 2023 года Фото: Forbes

В данный момент северное полушарие наклонено в другую сторону от Солнца, а южное полушарие обращено к нашей звезде. Но большую часть южного полушария занимает океан, который поглощает дополнительное тепло и сводит на нет тот факт, что Земля находится ближе всего к Солнцу. И соответственно теплее на планете не становиться.

Если существует день, когда Земля находится в самой близкой точке к нашей звезде, то значит должен быть и день, когда планета наиболее отдалена от Солнца. Прямой противоположностью перигелия является афелий, и, если так можно выразиться, День афелия наступит 6 июля 2023 года.

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