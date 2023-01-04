Дотягнутися до зірки. Земля підійшла на найближчу у 2023 році відстань до Сонця

У середу, 4 січня, Сонце здається настільки величезним, як ніколи, і в цього є дуже просте пояснення.

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Чому Сонце в середу, 4 січня, здається набагато більшою жовтою кулею, що висить у небі, ніж будь-якого дня цього року? Справа в тому, що сьогодні справді унікальний день — день перигелію. У чому його особливість, розповідає видання Forbes.

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Звичайний, але не зовсім день у році

І для нашої планети, і для нашої зірки день 4 січня не є нічим особливим. Сьогодні Земля пройде приблизно 2,5 млн км по своїй орбіті навколо Сонця, а Сонячна система пройде приблизно 51 млн км по орбіті навколо центру галактики.

Унікальним цей день робить зовсім інша подія. Справа в тому, що саме 4 січня 2023 року Земля розташована найближче до Сонця, ніж це відбуватиметься в будь-який інший день цього року. Тому Сонце здається таким величезним у небі.

[ + – ] Чому Сонце в середу, 4 січня, здається набагато більшою жовтою кулею, що висить у небі, ніж будь-якого дня цього року? Справа в тому, що сьогодні справді унікальний день — день перигелію. Фото: NASA / Terry Virts

Точка в космосі, де наша планета, як і будь-який інший космічний об'єкт, розташована на найближчій відстані від Сонця, називається перигелій. Тож іноді астрономи називають цей день днем перигелію.

Якщо точніше, то, за прогнозами вчених, найближче до Сонця Земля підійде о 18:17 за Києвом, у середу, 4 січня. У цей момент наша планета буде на відстані 147 098 925 км від Сонця, що становить 0,9833 астрономічної одиниці. Нагадуємо, що одна астрономічна одиниця — це повна відстань від нашої планети до нашої зірки.

[ + – ] саме 4 січня 2023 року Земля розташована найближче до Сонця, ніж це відбуватиметься в будь-який інший день цього року. Тому Сонце здається таким величезним у небі. Фото: Forbes

Якщо наша планета так близько до Сонця, то чому в цей день не тепліше, ніж зазвичай?

Земля обертається навколо Сонця не по круговій, а по трохи еліптичній орбіті, тому відстань від планети до Сонця змінюється протягом року приблизно на 3%. Що стосується перигелію, то як би це дивно не звучало, але Земля в цей день отримує найбільше сонячного випромінювання, але водночас отримує найменшу кількість тепла.

Справа в тому, що Земля нахилена до площини орбіти під кутом приблизно 23,5 градуса, і так відбувається зміна пір року. Цей нахил впливає на те, скільки сонячного світла отримує кожна півкуля Землі в різні пори року.

Наприклад, у північній півкулі із зимовим сонцестоянням, яке відбулося в грудні, почалася зима, і за кілька днів до цього та після сонцестояння дні найкоротші, а ночі, відповідно, найдовші. А в південній півкулі настало літо, але тут відбувалося все навпаки.

[ + – ] Якщо існує день, коли Земля розташована в найближчій точці до нашої зірки, то має бути й день, коли планета найбільш віддалена від Сонця. Прямою протилежністю перигелію є афелій, і, якщо так можна сказати, день афелію настане 6 липня 2023 року. Фото: Forbes

Зараз північна півкуля нахилена в інший бік від Сонця, а південна півкуля звернена до нашої зірки. Але більшу частину південної півкулі займає океан, який поглинає додаткове тепло та зводить нанівець той факт, що Земля перебуває найближче до Сонця. І, відповідно, тепліше на планеті не стає.

Якщо існує день, коли Земля розташована в найближчій точці до нашої зірки, то має бути й день, коли планета найбільш віддалена від Сонця. Прямою протилежністю перигелію є афелій, і, якщо так можна сказати, день афелію настане 6 липня 2023 року.

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