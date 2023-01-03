Води Карибського моря та смог в Індії. NASA показало неймовірно докладні знімки Землі з космосу (фото)
Вчені вважають, що новий супутник NOAA-21 надасть важливу інформацію про океани, суші та атмосферу нашої планети.
Новий космічний супутник NASA під назвою NOAA-21 було запущено у листопаді минулого року. Цей космічний апарат є другим із чотирьох подібних метеорологічних супутників, яких об'єднує проєкт Joint Polar Satellite System. Саме камери цього супутника зробили приголомшливий глобальний знімок Землі, на якому, зокрема, видно води Карибського моря і зміг на півночі Індії, пише Daily Mail.
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Новий супутник NOAA-21 вже розпочав активну роботу на навколоземній орбіті і вчені покладають на нього великі надії, адже він надасть важливу інформацію про океани, суші та атмосферу нашої планети. Тепер же завдяки його знімкам можна побачити, як виглядає вся Земля з космосу.
Але крім того, що космічний апарат і далі показуватиме всі особливості нашої планети з космосу, він стежитиме за екологією океану, а також зможе відстежувати лісові пожежі, посухи та повені на суші.
За допомогою свого головного приладу під назвою VIIRS ще на початку грудня минулого року NOAA-21 почав робити докладні зображення планети, з яких вчені склали повноцінну картину процесів, що відбуваються на Землі. Цей супутник може робити зображення як у видимому, і в інфрачервоному спектрах світла, що дозволяє вченим побачити всі деталі Землі.
Наприклад, NASA показало, як виглядають засніжені Гімалаї і плато Тибету, а також у кадр потрапив смог, який висить у повітрі над північною Індією, що виник через спалювання сільськогосподарських культур.
Серед найяскравіших зображень із супутника, вчені також виділили чудовий краєвид на води Карибського моря і на цьому зображенні видно Кубу та Багамські острови.
Прилад VIIRS вимірює температуру поверхні моря, показник, який є важливим для моніторингу утворення ураганів, а моніторинг кольору океану допомагає стежити за активністю фітопланктону, який є ключовим показником екології океану та здоров'я морського середовища.
На суші прилад VIIRS може виявляти та вимірювати силу лісових пожеж, посух та повеней, а його дані можна використовувати для відстеження товщини та руху диму від лісових пожеж. Прилад також забезпечує точний аналіз снігового та крижаного покриву, хмар, туману, аерозолів та пилу у повітрі. Також супутник може детально побачити появу блискавок та полярних сяйв.
NOAA-21 є вже другим супутником на навколоземній орбіті із проекту Joint Polar Satellite System і він має працювати у космосі приблизно 7 років. Попередній супутник, NOAA-20, було запущено у листопаді 2017 року.
Обидва апарати спостерігають за всією поверхнею Землі двічі на день, пролітаючи над нашою планетою на висоті 824 км зі швидкістю 27 360 км/год. NASA планує відправити третій подібний супутник із цієї серії у 2027 році, а четвертий — у 2032 році.
Як уже писав Фокус, NASA показало, як супутник SWOT, який складе карту води на Землі, розправляє "крила" в космосі незабаром після запуску.