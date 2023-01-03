NASA показало, як супутник SWOT розправляє "крила" в космосі: він складе карту води на Землі (відео)

Камери на борту нового супутника відобразили антени його основних наукових приладів, які розгорнулися на орбіті навколо Землі.

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На новому відео від NASA видно, як новий космічний апарат розправляє свої "крила" на навколоземній орбіті, розгортаючи свої найважливіші прилади, пише Space.

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Супутник SWOT вирушив у космос 16 грудня минулого року на борту ракети-носія Falcon 9 від SpaceX. Як уже писав Фокус, спочатку цей запуск планувався на 15 грудня, але потім був перенесений.

[ + – ] Супутник Swot має унікальний радар, який дозволить йому отримати більш повні дані про водні ресурси планети Фото: NASA

Супутник, який важить 2 тонни, повинен за допомогою своїх передових приладів вивчити всю водну поверхню планети і скласти докладну карту високої роздільної здатності всієї води на Землі. Вчені планують зрозуміти, як водне покриття планети змінюється під впливом зміни клімату. Це перше настільки масштабне вивчення води Землі в історії.

Але перед тим, як почати роботу на висоті 850 км над поверхнею Землі, супутник SWOT повинен був розгорнути свою велику панель та антени приладів. Розгортання його великої панелі й антен завершилося 22 грудня, і цей процес зняли камери, закріплені на супутнику.

[ + – ] Супутник SWOT сфотографував себе на тлі Землі Фото: NASA

На відео можна побачити панелі, які виходять з протилежних сторін супутника та фіксуються у потрібному положенні. На жаль, запис зупинився до того, як камери змогли зафіксувати повністю розгорнуті антени на кінцях панелей.

Супутник SWOT уже розгорнув свої сонячні панелі, завдяки чому він отримуватиме постійну енергію для роботи. Цей процес, який стався невдовзі після виходу супутника в космос, зайняв лише 10 хвилин і також потрапив у кадр.

Антени супутника SWOT знаходяться на відстані 10 метрів одна від одної і є частиною інтерферометра радіолокації під назвою KaRIn. Саме за допомогою цього радара космічний апарат спостерігатиме за найдрібнішими подробицями океанів, морів, річок та озер, а також водосховищ, щоб скласти карту процесів, що відбуваються в них.

Цей радар збиратиме дані за допомогою відбитих від води сигналів і ділянка огляду становить радіус 50 км. Ці дані допоможуть вченим краще підготуватися до наслідків зміни клімату, а також покажуть, як цей процес впливає на водний простір Землі.

Супутник SWOT є спільною розробкою NASA, Канадської космічної агенції та Космічної агенції Великої Британії.