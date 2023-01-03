NASA показало, как спутник SWOT расправляет "крылья" в космосе: он составит карту воды на Земле (видео)

Камеры на борту нового спутника запечатлели антенны его основных научных приборов, которые развернулись на орбите вокруг Земли.

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На новом видео от NASA видно, как новый космический аппарат расправляет свои "крылья" на околоземной орбите, разворачивая свои самые важные приборы, пишет Space.

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Спутник SWOT отправился в космос 16 декабря прошлого года на борту ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX. Как уже писал Фокус, изначально этот запуск планировался на 15 декабря, но затем был перенесен.

[ + – ] Спутник Swot имеет уникальный радар, который позволит ему получить более полные данные о водных ресурсах планеты Фото: NASA

Спутник, который весит 2 тонны, должен с помощью своих передовых приборов изучить всю водную поверхность планеты и составить подробную карту в высоком разрешении всей воды на Земле. Ученые планируют понять, каким образом водное покрытие планеты меняется под воздействием изменения климата. Это первое настолько масштабное изучение воды на Земле в истории.

Но перед тем, как приступить к работе на высоте в 850 км над поверхностью Земли, спутник SWOT должен был развернуть свою большую панель и антенны приборов. Развертывание его большой панели и антенн завершилось 22 декабря и этот процесс засняли камеры, закрепленные на спутнике.

[ + – ] Спутник SWOT сфотографировал себя на фоне Земли Фото: NASA

На видео можно увидеть панели, которые выходят из противоположных сторон спутника и фиксируются в нужном положении. К сожалению, запись остановилась до того, как камеры смогли зафиксировать полностью развернутые антенны на концах панелей.

Согласно сообщению NASA, спутник SWOT уже развернул свои солнечные панели, благодаря чему он будет получать постоянную энергию для работы. Этот процесс, который произошел вскоре после выхода спутника в космос занял всего 10 минут и также попал в кадр.

Антенны спутника SWOT находятся на расстоянии 10 метров друг от друга и являются частью радиолокационного интерферометра под названием KaRIn. Именно с помощью этого радара космический аппарат будет наблюдать за мельчайшими подробностями океанов, морей, рек и озер, а также водохранилищ, чтобы составить карту происходящих в них процессов.

Этот радар будет собирать данные с помощью отраженных от воды сигналов и область обзора составляет радиус в 50 км. Эти данные помогут ученым лучше подготовиться к последствиям изменения климата, а также они покажут, как этот процесс влияет на водное пространство Земли.

Спутник SWOT является совместной разработкой NASA, Канадского космического агентства и Космического агентства Великобритании.