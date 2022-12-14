Внедорожник на орбите. Космический аппарат NASA сделает беспрецедентный обзор воды на Земле

Спутник Swot имеет уникальный радар, который позволит ему получить более полные данные о жизненно важных ресурсах нашей планеты.

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В четверг, 15 декабря 2022 года, на борту ракеты Falcon 9 от компании SpaceX в космос отправится новый спутник от NASA под названием Swot. Он впервые проведет максимально полное исследование океанов, озер и рек на Земле, пишет The Guardian.

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Новый космический аппарат должен выйти на околоземную орбиту на высоту в примерно 800 км над поверхностью Земли, чтобы с помощью своего инновационного радара провести изучение всей водной поверхности планеты. В космос спутник отправит ракета Falcon 9 от компании SpaceX с космодрома, размещенного на территории базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Задача нового комического аппарата — предоставить наиболее полное представление о водной поверхности планеты, которая покрывает 70% поверхности Земли. Ученые хотят понять, как изменяется водная среда под действием изменения климата. Если все пойдет по плану, спутник, который весит 2 тонны и по размерам напоминает внедорожник, будет летать на орбите в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше.

[ + – ] Если все пойдет по плану, спутник, который весит 2 тонны и по размерам напоминает внедорожник, будет летать на орбите в течение нескольких месяцев, а может быть и дольше Фото: NASA

В заявлении NASA сказано, что новый радар этого спутника позволит собирать данные о состоянии океанов, озер, водохранилищ и рек и изменений их уровня в высоком разрешении на 90% территории Земли. По словам Бена Хэмлингтона из Лаборатории реактивного движения NASA, это первая в истории миссия по наблюдению почти за всей водой на поверхности планеты.

Одной из главных задач спутника является изучение того, как океаны поглощают атмосферное тепло и углекислый газ в ходе естественного процесса, который снижает глобальные температуры и изменение климата. Также Swot предназначен для точного измерения небольших перепадов уровня водоемов и он может это делать с разрешением в 10 раз выше, чем у других спутников.

По оценкам ученых, океаны поглощают более 90% избыточного тепла, удерживаемого земной атмосферой в результате антропогенных выбросов парниковых газов. Изучение механизма, с помощью которого это происходит, поможет ученым понять, когда наступает тот момент, когда океаны начинают выделять, а не поглощать, огромное количество тепла обратно в атмосферу и ускорять глобальное потепление.

Также данные спутника покажут, как воздействует на сушу повышения уровня океана, а также, как далеко штормовые наводнения могут проникнуть вглубь суши. Еще ученые планируют использовать наблюдения Swot для того, чтобы лучше отслеживать изменения в реках и озерах планеты в разные сезоны и во время масштабных погодных явлений.

[ + – ] По оценкам ученых, океаны поглощают более 90% избыточного тепла, удерживаемого земной атмосферой в результате антропогенных выбросов парниковых газов Фото: phys.org

"Это похоже на измерение пульса мировой водной системы, чтобы мы могли узнать, когда он ускоряется, а когда замедляется", — говорит Тамлин Павелски из NASA.

Новый радар аппарата Swot позволяет сканировать планету сквозь облачный покров на обширных участках Земли независимо от погоды и времени суток. Также аппарат может охватывать намного больше регионов и делать это гораздо быстрее, чем это было возможно с помощью других спутников.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, как изменения климата повлияют на ураганы на Земле.

Также Фокус писал о том, что ученые назвали место на планете, которое нагревается вдвое быстрее других.

Напоминаем, что ученые рассказали, где находятся самые глубокие места в океанах Земли и кто там живет, как уже писал Фокус.