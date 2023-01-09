Самая мощная вспышка на Солнце: NASA показало, как выглядит масштабный взрыв на звезде (фото)

Космический аппарат NASA сделал снимки самой сильной вспышки на Солнце класса Х, которая вызвала кратковременное отключение связи на Земле.

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Еще 6 января в солнечном пятне AR3182 произошла самая мощная из возможных вспышек на Солнце – вспышка Х-класса. Космический аппарат Solar Dynamics Observatory сделал серию изображений этого масштабного события на Солнце и прислал их на Землю, пишет Space.

[ + – ] Космический аппарат NASA сделал снимки самой сильной вспышки на Солнце класса Х, которая вызвала кратковременное отключение связи на Земле Фото: NASA

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Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии, которые также могут сопровождаться выбросами плазмы в космос. Они появляются в особых регионах на нашей звезде, которые называются солнечными пятнами. Солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в солнечной атмосфере и выходит в виде мощного всплеска электромагнитного излучения.

[ + – ] Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии, которые также могут сопровождаться выбросами плазмы в космос. Они появляются в особых регионах на нашей звезде, которые называются солнечными пятнами Фото: NASA

Солнечное пятно AR3182 появилось совсем недавно, но в нем уже произошла самая мощная из возможных вспышек на Солнце, которая относится к классу Х. Этот класс является пятым и последним по мощности для солнечных вспышек, согласно принятой классификации.

[ + – ] Солнечное пятно AR3182 появилось совсем недавно, но в нем уже произошла самая мощная из возможных вспышек на Солнце, которая относится к классу Х (вспышка видна в левом нижнем углу изображения) Фото: NASA

Данный выброс энергии на Солнце ученые классифицировали как вспышка класса Х1.2. Это означает, что это достаточно умеренная вспышка, хотя в данном классе нет числовых ограничений для обозначения таких выбросов энергии. То есть на Солнце могут произойти и вспышки класса Х10 и класса Х50, хотя последних еще никогда не наблюдали. Что касается других типов солнечных вспышек, то они могут иметь числовые обозначения только от 1 до 9, что означает их уровень мощности.

[ + – ] Данный выброс энергии на Солнце ученые классифицировали как вспышка класса Х1.2 Фото: NASA

Солнечные вспышки и корональные выбросы массы могут повлиять на радиосвязь, электрические сети и навигационные приборы на Земле, а также вызвать появление геомагнитных бурь. Что касается данной вспышки на Солнце, то в результате этого события лишь небольшое количество плазмы вырвалось в космос, но сильный поток энергии, который достиг Земли за 8 минут 6 января привел к кратковременному отключению радиосвязи в южной части Тихого океана.

[ + – ] Солнечные вспышки и корональные выбросы массы могут повлиять на радиосвязь, электрические сети и навигационные приборы на Земле, а также вызвать появление геомагнитных бурь Фото: NASA

Ученые прогнозируют, что данное солнечное пятно может произвести еще серию вспышек Х-класса в ближайшее время. Хотя не известно будут ли эти выбросы энергии сопровождаться огромными выбросами плазмы, которые могут причинить еще больший вред нашей планете.

За очень мощной взрывной активностью на Солнце наблюдал космический аппарат Solar Dynamics Observatory, который сделал серию потрясающих изображений солнечной вспышки. Некоторые из этих изображений были взяты для создания короткого видеоролика, на котором видна солнечная активность.

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory оснащен несколькими мощными приборами для наблюдения за Солнцем в разных диапазонах длин волн света. Эти данные помогают ученым лучше понять те процессы, которые происходят на Солнце.

Фокус уже писал о еще одной вспышке Х-класса, которая произошла на Солнце и ученые также ожидают продолжения активности в этом солнечном пятне на этой неделе.